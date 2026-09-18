Бутусов: Тщательное планирование и образцовое взаимодействие подразделений стали ключевыми факторами успеха операции "Вівальді"

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусов считает, что ключевым фактором успеха операции Сил обороны Украины под названием "Вівальді" стало, прежде всего, тщательное планирование.

Об этом он рассказал в эфире журналистки Ирины Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов.Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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Операция длится почти год

Командир отметил, что операция по ликвидации вражеского плацдарма на севере Донецкой области длилась почти год в режиме информационного затишья.

При этом враг до последнего не осознавал, что его группировка оказалась в осаде.

"Операция велась в течение всего этого года, однако информация о ней появилась только сейчас. Все это время враг на оперативном и стратегическом уровнях не имел ни малейшего представления о том, что происходит... Об этом просто не сообщали, не было никаких изменений на карте DeepState. Враг в своих каналах сам себя дезинформировал: россияне рассказывали, будто вот-вот захватят Лиман, что там якобы уже идут уличные бои, город в полуокружении, что наступление на Изюм у них успешно продолжается. Наше же командование - Третий армейский корпус - никак это не опровергало, не было никаких опровержений российских заявлений... Лишь в последнее время россияне наконец осознали, что большой плацдарм, который им удалось создать на западном берегу реки Черный Жеребец, на самом деле уже полностью блокирован", - сказал Бутусов.

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Факторы успеха

По словам военного, успех операции прежде всего связан с тщательным планированием.

"В основе этого успеха - именно тщательное планирование. То есть впервые в таком масштабе отрезан, выбит враг на площади почти 80 км². То есть это достаточно большая площадь, которую отбили у врага, которую он действительно до этого захватил. 80 км² отрезано. И всё это происходило постепенно, шаг за шагом, без каких-либо крупных, массированных штурмов с привлечением больших сил. То есть не применялись ни крупные колонны... Несколько раз точечно задействовались небольшие бронегруппы, высаживался десант, но в основном против инфильтрации противника была противопоставлена наша тактика действий пехоты", - рассказал командир.

Также Бутусов отметил, что на оперативном уровне было образцово организовано взаимодействие подразделений БПЛА, пехоты, подразделений РЭБ, РЭР и артиллерии.

"Большое внимание уделялось в первую очередь борьбе с позициями беспилотных систем противника, подавлению позиций российских операторов дронов и подавлению и уничтожению российской артиллерии. А также особое внимание уделялось полной изоляции района боевых действий, глубокому поражению логистических маршрутов противника. И вот эти комплексные усилия, которые были спланированы, организованы корпусом и реализованы многими бригадами и приданными подразделениями, привели в течение нескольких месяцев не просто к реальному перелому в боях, а к полному разгрому противника и полной зачистке плацдарма на западном берегу Черного Жеребца", - сказал военный.

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Что известно об операции "Вівальді" и наступлении ВСУ на севере Донецкой области

Украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области в районе Лимана. Силам обороны удалось освободить село Среднее и зачистить от российской пехоты Новоселовку, Александровку, Яровую, Коровий Яр.

В наступательной операции "Вівальді" были задействованы подразделения 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, батальонная тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный и 25-й отдельный противотанковый батальоны корпуса, 66-я отдельная механизированная бригада, 85-я тактическая группа 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР "Артан" и 10-й пограничный отряд "Дозор".

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