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Новости Деоккупация населенных пунктов
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Деоккупированы села Шандриголово и Дерилово на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Силы обороны Украины освободили два села в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Карта обновлена. Силы обороны Украины освободили Шандриголово (Краматорский район Донецкой области) и Дерилово (Краматорский район Донецкой области), а также продвинулись вблизи Шандриголово", - говорится в сообщении.

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Обновленные карты

Деоккупировано село Шандриголове

Деоккупировано село Дерилово

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Наступление ВСУ в районе Шандриголового

Автор: 

Донецкая область (13209) боевые действия (6701) деоккупация (876) Краматорский район (1502) Шандриголово (13) Дерилово (4)
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