Деоккупированы села Шандриголово и Дерилово на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Силы обороны Украины освободили два села в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
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"Карта обновлена. Силы обороны Украины освободили Шандриголово (Краматорский район Донецкой области) и Дерилово (Краматорский район Донецкой области), а также продвинулись вблизи Шандриголово", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
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