РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11887 посетителей онлайн
Новости Бои на Александровском направлении
5 397 10

Наступление на Александровском направлении: бойцы полка "Скала" показали, как освободили более 120 кв. км. ВИДЕО

Военные 425-го отдельного штурмового полка "Скала" опубликовали видео наступательной операции на Александровском направлении. В результате этой операции бойцам полка удалось освободить 126 квадратных километров украинской территории.

Об этом полк сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали операции 

"На Александровском направлении подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в составе группировки Десантно-штурмовых войск установили контроль над рядом населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Всего на этом направлении украинским защитникам удалось освободить 26 населенных пунктов и восстановить контроль над территорией площадью более 745 квадратных километров.

"Более 120 квадратных километров — это результат боевой работы подразделений полка "Скала", — отметили военные. 

В 425-м ОШП добавили, что уничтожение вражеских командных пунктов и арсеналов существенно ослабляет оккупантов, создавая условия для дальнейшего наступления и освобождения территорий.

Смотрите также: Пилоты 425-го ОШП "Скала" сорвали попытку инфильтрации противника и ликвидировали 7 оккупантов. ВИДЕО 18+

Что этому предшествовало?

  • Накануне главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту, что с января 2026 года в рамках наступательных действий на Александровском направлении украинские военные вернули контроль над 745 квадратными километрами территории.
  • Операция проводилась в два этапа: первый длился с января по май, а второй — с мая по август.

Читайте также: Полк "Скала" переходит под оперативное руководство корпуса "Азов", - пресс-секретарь Братущак

Автор: 

боевые действия (6561) деоккупация (874) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Чим далі ви їх відганяєте, тим далі від нас лягають КАБи, бо літак кацапів не може залетіти глибше. Дякуємо бійцям ''Скелі'' і всім ЗСУ.
показать весь комментарий
14.08.2026 05:11 Ответить
+8
Всіх благ.. і подяка …
показать весь комментарий
14.08.2026 02:31 Ответить
+6
скільки при цьому ,,ресурсу,, загинуло, при тих методах та способах війни від катівні скеля, за ради потужнопереможної новини нікого не цікавить??всі все забули,так????...
показать весь комментарий
14.08.2026 07:43 Ответить

Загрузка...

 
 