Наступление на Александровском направлении: бойцы полка "Скала" показали, как освободили более 120 кв. км. ВИДЕО
Военные 425-го отдельного штурмового полка "Скала" опубликовали видео наступательной операции на Александровском направлении. В результате этой операции бойцам полка удалось освободить 126 квадратных километров украинской территории.
Об этом полк сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Детали операции
"На Александровском направлении подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в составе группировки Десантно-штурмовых войск установили контроль над рядом населенных пунктов", — говорится в сообщении.
Всего на этом направлении украинским защитникам удалось освободить 26 населенных пунктов и восстановить контроль над территорией площадью более 745 квадратных километров.
"Более 120 квадратных километров — это результат боевой работы подразделений полка "Скала", — отметили военные.
В 425-м ОШП добавили, что уничтожение вражеских командных пунктов и арсеналов существенно ослабляет оккупантов, создавая условия для дальнейшего наступления и освобождения территорий.
Что этому предшествовало?
- Накануне главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту, что с января 2026 года в рамках наступательных действий на Александровском направлении украинские военные вернули контроль над 745 квадратными километрами территории.
- Операция проводилась в два этапа: первый длился с января по май, а второй — с мая по август.
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