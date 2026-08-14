Наступление на Александровском направлении: бойцы полка "Скала" показали, как освободили более 120 кв. км. ВИДЕО

Военные 425-го отдельного штурмового полка "Скала" опубликовали видео наступательной операции на Александровском направлении. В результате этой операции бойцам полка удалось освободить 126 квадратных километров украинской территории.

Об этом полк сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Детали операции

"На Александровском направлении подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в составе группировки Десантно-штурмовых войск установили контроль над рядом населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Всего на этом направлении украинским защитникам удалось освободить 26 населенных пунктов и восстановить контроль над территорией площадью более 745 квадратных километров.

"Более 120 квадратных километров — это результат боевой работы подразделений полка "Скала", — отметили военные.

В 425-м ОШП добавили, что уничтожение вражеских командных пунктов и арсеналов существенно ослабляет оккупантов, создавая условия для дальнейшего наступления и освобождения территорий.

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Что этому предшествовало?

Накануне главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту, что с января 2026 года в рамках наступательных действий на Александровском направлении украинские военные вернули контроль над 745 квадратными километрами территории.

Операция проводилась в два этапа: первый длился с января по май, а второй — с мая по август.

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