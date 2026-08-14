Наступ на Олександрівському напрямку: бійці полку "Скеля" показали, як звільнили понад 120 кв. км. ВIДЕО
Військові 425-го окремого штурмового полку "Скеля" опублікували відео наступальної операції на Олександрівському напрямку. У результаті цієї операції бійцям полку вдалося звільнити 126 квадратних кілометрів української території.
Про це полк повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі операції
"На Олександрівському напрямку підрозділи 425-го окремого штурмового полку "Скеля" у складі угруповання Десантно-штурмових військ встановили контроль над низкою населених пунктів",- сказано в повідомленні.
Загалом на цьому напрямку українським захисникам вдалося визволити 26 населених пунктів і відновити контроль над територією площею понад 745 квадратних кілометрів.
"Понад 120 квадратних кілометрів - це результат бойової роботи підрозділів полку "Скеля"", - зазначили військові.
У 425-му ОШП додали, що знищення ворожих командних пунктів і арсеналів суттєво послаблює окупантів, створюючи умови для подальшого наступу та звільнення територій.
Що передувало?
- Напередодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту, що з січня 2026 року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 745 квадратними кілометрами території.
- Операцію проводили у два етапи: перший тривав із січня до травня, а другий — із травня до серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль