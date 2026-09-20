УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12314 відвідувачів онлайн
Новини Деокупація населених пунктів Звільнення українських територій
3 037 4

Деокуповано села Шандриголове та Дерилове на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Сили оборони України деокупували два села у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Шандриголове (Краматорський район Донецької області) та Дерилове (Краматорський район Донецької області), а також просунулися поблизу Шандриголового", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ звільнили селище Новохатське на Донеччині, яке було окуповане з 2025 року

Оновлені мапи

Деокуповано село Шандриголове

Деокуповано село Дерилове

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наступ на Олександрівському напрямку: бійці полку "Скеля" показали, як звільнили понад 120 кв. км. ВIДЕО

Просування ЗСУ поблизу Шандриголового

Автор: 

Донецька область (11847) бойові дії (6457) деокупація (964) Краматорський район (1515) Шандриголове (13) Дерилове (5)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 