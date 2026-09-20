Деокуповано села Шандриголове та Дерилове на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Сили оборони України деокупували два села у Краматорському районі Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Шандриголове (Краматорський район Донецької області) та Дерилове (Краматорський район Донецької області), а також просунулися поблизу Шандриголового", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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