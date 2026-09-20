Операція "Вівальді": Білецький повідомив про звільнення нових сіл на Донеччині

Наступальні дії Третього армійського корпусу тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, командир 3 АК, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про деокупацію сіл Шандриголове та Дерилове, а також про встановлення повного контролю над Дробишевим у межах операції "Вівальді".

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Третій корпус звільнив Шандриголове та Дерилове

Таким чином, відбито ще 40 км² української території. Протягом 1-го та 2-го сезонів наступальної операції Третій армійський корпус повернув під контроль 125 км², з яких 50 км² звільнено.

"Як і обіцяв, доповідаю хороші новини. Під час другого сезону "Вівальді" Третій армійський корпус повернув ще 40 км² української землі. Шандриголове і Дерилове — звільнені. Дробишеве під повним українським контролем. Варто зауважити, що Шандриголове — критична точка як для наших військ, так і для противника" — заявив бригадний генерал Білецький.

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Відповідно до плану командування корпусу, села Шандриголове і Дерилове були охоплені з півночі на південь: штурмові групи непомітно та швидко пройшли по ярах та балках, що забезпечило ефект раптовості.

Підрозділи діяли у тісній взаємодії — поки одні пробивали оборону, інші тримали фланги вздовж розмежувальних ліній, не даючи ворогу можливості контратакувати.

Штурмові групи ділилися на мобільні тактичні елементи, які вгризалися в кожну лісосмугу та опорний пункт і випалювали вузли опору противника.

Задум командира 3 АК полягав у послідовному знищенні оборонних ліній окупантів та в глибокому охопленні важливого для них оборонного вузла — Шандриголового, яке в результаті таких дій було звільнене.

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Штурмові групи розбили передові сили противника, проломили першу лінію його оборони і закріпилися на визначеному рубежі. Завдяки цьому було створено плацдарм для розвивання подальшого успіху.

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За два сезони операції "Вівальді" противник втратив близько 3 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, Третій армійський корпус проводить операцію зі звільнення українських територій на сході — "Вівальді".

Наразі відомо про встановлення повного контролю над Новоселівкою, Олександрівкою, Яровою, околицями Корового Яру, Дробишевим та деокупацію Середнього, Шандриголового, Дерилового.

Операція триває.

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