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Новости Операция Вивальди
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Украинские военные впервые высадили наземные роботы в тыл врага в ходе операции "Вивальди". ВИДЕО

В рамках операции "Вивальди" украинские защитники впервые высадили наземных роботов в тыл врага.

Об этом в соцсетях сообщил Третий армейский корпус, рассказывая о деталях операции "Вивальди", передает Цензор.НЕТ.

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Совершен обходной маневр 

"Третий армейский корпус осуществил обходной маневр, впервые в мире десантировал наземных роботов в тыл врага, а также ослепил российские дроны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжелые бомбардировщики сбросили наземных роботов-камикадзе в глубокий тыл врага.

"Войну выигрывает пехота, но мы бережем свою пехоту, поэтому к врагу сначала идут роботы. ПВО и РЭБ "ослепили" вражеские дроны, чтобы противник не раскрыл замысел наступления", - рассказали в Третьем армейском корпусе.

  • Напомним, что накануне, 20 сентября, командир 3 АК, бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил о деоккупации сел Шандриголово и Дерилово, а также об установлении полного контроля над Дробышевым в рамках операции "Вивальди".

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Операция "Вивальди"

Напомним, Третий армейский корпус проводит операцию по освобождению украинских территорий на востоке — "Вивальди".

На данный момент известно об установлении полного контроля над Новоселовкой, Александровкой, Яровой, окрестностями Коровьего Яра, Дробышево, а также о деоккупации Среднего, Шандриголово, Дерилово.

Операция продолжается.

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боевые действия (6701) Третий армейский корпус (172) НРК наземный роботизированный комплекс (183)
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