Українські військові вперше десантували наземні роботи у тил ворога під час операції "Вівальді". ВIДЕО
У межах операції "Вівальді" українські захисники вперше десантували наземні роботи у тил ворога.
Про це в соцмережах повідомив Третій армійський корпус, розповідаючи деталі операції "Вівальді", передає Цензор.НЕТ.
Здійснено обхідний маневр
"Третій армійський корпус здійснив обхідний маневр, вперше у світі десантував наземних роботів у тил ворога, а ще осліпив російські дрони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що важкі бомбери закинули наземні роботи-камікадзе у глибокий тил ворога.
"Війни виграє піхота, але ми бережемо свою піхоту, тому до ворога спочатку йдуть роботи. ППО і РЕБ "засліпили" ворожі дрони, щоб ворог не розкрив задуму наступу", - розповіли у Третьому армійському корпусі.
- Нагадаємо, що напередодні 20 вересня командир 3 АК, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про деокупацію сіл Шандриголове та Дерилове, а також про встановлення повного контролю над Дробишевим у межах операції "Вівальді".
Операція "Вівальді"
Нагадаємо, Третій армійський корпус проводить операцію зі звільнення українських територій на сході — "Вівальді".
Наразі відомо про встановлення повного контролю над Новоселівкою, Олександрівкою, Яровою, околицями Корового Яру, Дробишевим та деокупацію Середнього, Шандриголового, Дерилового.
Операція триває.
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