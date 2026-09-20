Українські військові вперше десантували наземні роботи у тил ворога під час операції "Вівальді". ВIДЕО

У межах операції "Вівальді" українські захисники вперше десантували наземні роботи у тил ворога.

Про це в соцмережах повідомив Третій армійський корпус, розповідаючи деталі операції "Вівальді", передає Цензор.НЕТ.

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Здійснено обхідний маневр

"Третій армійський корпус здійснив обхідний маневр, вперше у світі десантував наземних роботів у тил ворога, а ще осліпив російські дрони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важкі бомбери закинули наземні роботи-камікадзе у глибокий тил ворога.

"Війни виграє піхота, але ми бережемо свою піхоту, тому до ворога спочатку йдуть роботи. ППО і РЕБ "засліпили" ворожі дрони, щоб ворог не розкрив задуму наступу", - розповіли у Третьому армійському корпусі.

Нагадаємо, що напередодні 20 вересня командир 3 АК, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про деокупацію сіл Шандриголове та Дерилове, а також про встановлення повного контролю над Дробишевим у межах операції "Вівальді".

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Операція "Вівальді"

Нагадаємо, Третій армійський корпус проводить операцію зі звільнення українських територій на сході — "Вівальді".

Наразі відомо про встановлення повного контролю над Новоселівкою, Олександрівкою, Яровою, околицями Корового Яру, Дробишевим та деокупацію Середнього, Шандриголового, Дерилового.

Операція триває.

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