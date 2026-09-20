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Новини Операція Вівальді
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Українські військові вперше десантували наземні роботи у тил ворога під час операції "Вівальді". ВIДЕО

У межах операції "Вівальді" українські захисники вперше десантували наземні роботи у тил ворога.

Про це в соцмережах повідомив Третій армійський корпус, розповідаючи деталі операції "Вівальді", передає Цензор.НЕТ.

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Здійснено обхідний маневр 

"Третій армійський корпус здійснив обхідний маневр, вперше у світі десантував наземних роботів у тил ворога, а ще осліпив російські дрони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важкі бомбери закинули наземні роботи-камікадзе у глибокий тил ворога.

"Війни виграє піхота, але ми бережемо свою піхоту, тому до ворога спочатку йдуть роботи. ППО і РЕБ "засліпили" ворожі дрони, щоб ворог не розкрив задуму наступу", - розповіли у Третьому армійському корпусі.

  • Нагадаємо, що напередодні 20 вересня командир 3 АК, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про деокупацію сіл Шандриголове та Дерилове, а також про встановлення повного контролю над Дробишевим у межах операції "Вівальді".

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Операція "Вівальді"

Нагадаємо, Третій армійський корпус проводить операцію зі звільнення українських територій на сході — "Вівальді".

Наразі відомо про встановлення повного контролю над Новоселівкою, Олександрівкою, Яровою, околицями Корового Яру, Дробишевим та деокупацію Середнього, Шандриголового, Дерилового.

Операція триває.

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Автор: 

бойові дії (6457) Третій армійський корпус (176) НРК наземний роботизований комплекс (199)
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Топ коментарі
+10
Хвастайтесь, хвастайтеь.
Кацапи подякували вам дурням за ідею.
Затра буде у вас такий "ноу-хау".
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20.09.2026 17:26 Відповісти
+10
Кацапи й так постійно закидають двоногих роботів, які іноді можуть працювати автономно, потребують лше пів літра водяри на день, а головне безкоштовні.
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20.09.2026 17:44 Відповісти
+2
"ГлУбокий тил ворога" чи "глИбокий тил ворога", українчики? Я розумію, що в побуті можливі русизми, але в журналістиці...
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20.09.2026 17:30 Відповісти

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