Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автобусу в Запорожье: обошлось без пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский транспорт в Запорожье. В результате удара был поврежден автобус. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"FPV-дрон попал в крышу муниципального автобуса №71, который двигался по улице Космической.



Автобус поврежден. Предварительно, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

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