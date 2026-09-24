Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автобусу в Запорожье: обошлось без пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский транспорт в Запорожье. В результате удара был поврежден автобус. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"FPV-дрон попал в крышу муниципального автобуса №71, который двигался по улице Космической.
Автобус поврежден. Предварительно, люди не пострадали", — говорится в сообщении.
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