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Новости Обстрелы Запорожья
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Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автобусу в Запорожье: обошлось без пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский транспорт в Запорожье. В результате удара был поврежден автобус. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"FPV-дрон попал в крышу муниципального автобуса №71, который двигался по улице Космической.

Автобус поврежден. Предварительно, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

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Россия нанесла удар FPV-дроном по автобусу в Запорожье: что известно?
Россия нанесла удар FPV-дроном по автобусу в Запорожье: что известно?
Россия нанесла удар FPV-дроном по автобусу в Запорожье: что известно?

Автор: 

Запорожье (3239) обстрел (35677) Запорожская область (4923) автобус (141) Запорожский район (857)
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