УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12648 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
846 3

Рашисти вдарили FPV-дроном по автобусу у Запоріжжі: минулося без постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці атакували FPV-дроном цивільний транспорт у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено автобус. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили в пресслужбі ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"FPV-дрон влучив у дах муніципального автобуса №71, який рухався Космічною вулицею.

Автобус пошкоджений. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія подвійним ударом повністю знищила торговельний центр "Амстор" у Запоріжжі

РФ вдарила FPV-дроном по автобусу у Запоріжжі: що відомо?
РФ вдарила FPV-дроном по автобусу у Запоріжжі: що відомо?
РФ вдарила FPV-дроном по автобусу у Запоріжжі: що відомо?

Автор: 

Запоріжжя (2364) обстріл (36994) Запорізька область (5302) автобус (188) Запорізький район (861)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 