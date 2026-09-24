Рашисти вдарили FPV-дроном по автобусу у Запоріжжі: минулося без постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці атакували FPV-дроном цивільний транспорт у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено автобус. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили в пресслужбі ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"FPV-дрон влучив у дах муніципального автобуса №71, який рухався Космічною вулицею.



Автобус пошкоджений. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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