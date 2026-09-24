ЦРУ предупредило Испанию, Францию и Италию о возможных российских атаках дронами, - СМИ

Американская разведка предупредила Испанию, Францию и Италию о возможной подготовке Россией операции с использованием беспилотников. Отмечается, что соответствующую информацию США передали правительствам европейских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет испанское издание El Mundo.

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Одним из возможных сценариев является применение российских беспилотников "Гербера", которые могут скрытно перевозиться на торговых судах в контейнерах, а запускаться с моря.

Источник издания, близкий к Министерству обороны Литвы, заявил, что литовская сторона также получила информацию о возможном сценарии и типе беспилотников.

В сообщениях отмечается, что речь идет об относительно компактных аппаратах, которые можно перевозить по несколько штук на одном судне.

Потенциальными целями называют три страны

По данным источников El Mundo, потенциальными целями возможной российской операции могут быть Испания, Франция или Италия.

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Авторы публикации связывают возможный выбор этих государств также с внутриполитической ситуацией и предстоящими избирательными кампаниями. По их версии, возможные атаки могли бы быть направлены не только на нанесение физического ущерба, но и на создание общественного беспокойства и влияние на политические процессы. Эти выводы являются оценкой источников издания, а не подтвержденным прогнозом.

Информация была передана европейским правительствам

По данным El Mundo, предупреждение было передано нескольким европейским правительствам после поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа.

Отдельно сообщается, что Испания, Франция и Италия получили информацию о возможной операции России. Официальных комментариев ЦРУ по поводу этого сообщения пока не было.

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