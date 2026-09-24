ЦРУ попередило Іспанію, Францію та Італію про можливі російські атаки дронами, - ЗМІ
Американська розвідка попередила Іспанію, Францію та Італію про можливу підготовку Росією операції із застосуванням безпілотників. Зазначається, що відповідну інформацію США передали урядам європейських країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє іспанське видання El Mundo.
Одним із можливих сценаріїв є застосування російських безпілотників "Гербера", які можуть приховано перевозити на торговельних суднах у контейнерах, а запускати з моря.
Джерело видання, близьке до Міністерства оборони Литви, заявило, що литовська сторона також отримала інформацію про можливий сценарій та тип безпілотників.
У повідомленнях зазначається, що йдеться про відносно компактні апарати, які можуть перевозити кілька одиниць на одному судні.
Потенційними цілями називають три країни
За даними джерел El Mundo, потенційними цілями можливої російської операції можуть бути Іспанія, Франція або Італія.
Автори публікації пов’язують можливий вибір цих держав також із внутрішньополітичною ситуацією та майбутніми виборчими кампаніями. За їхньою версією, можливі атаки могли б бути спрямовані не лише на фізичну шкоду, а й на створення суспільного занепокоєння та вплив на політичні процеси. Ці висновки є оцінкою джерел видання, а не підтвердженим прогнозом.
Інформацію передали європейським урядам
За даними El Mundo, попередження було передане кільком європейським урядам після поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.
Окремо повідомляється, що Іспанія, Франція та Італія отримали інформацію про можливу операцію Росії. Офіційних коментарів ЦРУ щодо цього повідомлення наразі не було.
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а увесь кацапстан віддати китаю, шоби не нив за ******?
чи томагавки шкода, а ст.5 статуту нато то просто фікція?