Минздрав призвал украинцев не вызывать скорую помощь в неэкстренных случаях: диспетчер 103 будет оценивать состояние пациента

В связи с растущей нагрузкой на бригады скорой медицинской помощи украинцев призывают звонить по номеру 103 только в тех случаях, когда действительно требуется срочное вмешательство медиков. Если ситуация не является критической, помощь могут оказать дистанционно или посоветовать обратиться к семейному врачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, к обычным вызовам бригад скорой все чаще добавляется необходимость реагировать на последствия российских атак, что создает дополнительную нагрузку на медиков.

Решение о необходимости выезда бригады принимает диспетчер после обращения человека по номеру 103. Он оценивает состояние пациента и определяет, требует ли ситуация неотложной медицинской помощи. Если критической угрозы нет, человека могут проконсультировать по телефону.

Основания для выезда бригад определены приказом Минздрава № 583 от 26 марта 2021 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что скорая предназначена прежде всего для ситуаций, когда существует угроза жизни человека.

"Скорая медицинская помощь — это точно не та помощь, чтобы кого-то прокапать или измерить давление. В таких случаях нужна консультация семейного врача, а скорая медицинская помощь приезжает в экстренных случаях, когда есть угроза жизни", — отметил Ляшко.

В Минздраве также просят водителей пропускать автомобили экстренной помощи на дорогах. Это позволяет медикам быстрее добраться до пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

В то же время диспетчерские службы центров экстренной медицинской помощи продолжают непрерывно принимать и обрабатывать вызовы даже во время воздушных тревог.

Что касается выездов непосредственно к местам российских обстрелов, решения принимаются с учетом информации о безопасности доступа медиков к соответствующей территории.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Киеве хотят ввести отдельные доплаты для работников скорой медицинской помощи, которые работают в условиях повышенного риска во время российских атак. Размер выплат будет зависеть от того, сколько времени медики работали во время тревоги или находились на выезде к месту поражения.

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