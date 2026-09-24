УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15224 відвідувача онлайн
Новини
1 429 32

МОЗ закликало українців не викликати швидку допомогу у неекстрених випадках: диспетчер 103 оцінюватиме стан пацієнта

МОЗ закликало викликати швидку лише у дійсно екстрених випадках

Через зростання навантаження на бригади екстреної медичної допомоги українців закликають телефонувати 103 лише у випадках, які справді потребують термінового втручання медиків. Якщо ситуація не є критичною, допомогу можуть надати дистанційно або порадити звернутися до сімейного лікаря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нагадали у Міністерстві охорони здоров’я України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними МОЗ, до звичайних викликів бригад "екстренки" дедалі частіше додається необхідність реагувати на наслідки російських атак, що створює додаткове навантаження на медиків.

Рішення про необхідність виїзду бригади ухвалює диспетчер після звернення людини за номером 103. Він оцінює стан пацієнта та визначає, чи потребує ситуація екстреної медичної допомоги. Якщо критичної загрози немає, людину можуть проконсультувати телефоном.

Підстави для виїзду бригад визначені наказом МОЗ №583 від 26 березня 2021 року.

На зображенні може бути: швидка допомога і текст

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що швидка призначена передусім для ситуацій, коли існує загроза життю людини.

"Екстрена медична допомога – це точно не та допомога, щоб когось прокапати або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли є загроза життю", – зазначив Ляшко.

У МОЗ також просять водіїв пропускати автомобілі екстреної допомоги на дорогах. Це дає медикам змогу швидше дістатися до пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги.

Водночас диспетчерські служби центрів екстреної медичної допомоги продовжують безперервно приймати та опрацьовувати виклики навіть під час повітряних тривог.

Щодо виїздів безпосередньо до місць російських обстрілів рішення ухвалюють з урахуванням інформації про безпечність доступу медиків до відповідної території.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Києві хочуть запровадити окремі доплати для працівників екстреної медичної допомоги, які працюють в умовах підвищеного ризику під час російських атак. Розмір виплат залежатиме від того, скільки часу медики працювали під час тривоги або перебували на виїзді до місця ураження.

Також читайте: МОЗ затвердило чіткі критерії госпіталізації пацієнтів

Автор: 

МОЗ (4006) допомога (8122) швидка (254)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Правильно! Нефіг швидку викликати. Не совок. Зконай вдома як справжній патріот.
показати весь коментар
24.09.2026 12:42 Відповісти
+7
Швидку не викликайте, в лікарню не лягайте. І взагалі, забудьте про якусь там систему охорони здоров'я.
я ваш вирок! сказало воно
хужєнєбудєт! ревіло стадо.
показати весь коментар
24.09.2026 13:01 Відповісти
+6
Про сімейного лікаря-смішно.Вони-диспетчери,які виписують направлення-не більш того.І як до нього попасти,якщо тривога-перманентна,а під час тривоги вони не працюють?Така сама ситуація і з банками,пенсійним і будь яким іншим держ.закладом.Переведіть їх під землю-може хоч там вони будуть людей приймать.
показати весь коментар
24.09.2026 12:37 Відповісти

Завантаження...

 
 