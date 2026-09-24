МОЗ закликало українців не викликати швидку допомогу у неекстрених випадках: диспетчер 103 оцінюватиме стан пацієнта

Через зростання навантаження на бригади екстреної медичної допомоги українців закликають телефонувати 103 лише у випадках, які справді потребують термінового втручання медиків. Якщо ситуація не є критичною, допомогу можуть надати дистанційно або порадити звернутися до сімейного лікаря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нагадали у Міністерстві охорони здоров’я України.

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За даними МОЗ, до звичайних викликів бригад "екстренки" дедалі частіше додається необхідність реагувати на наслідки російських атак, що створює додаткове навантаження на медиків.

Рішення про необхідність виїзду бригади ухвалює диспетчер після звернення людини за номером 103. Він оцінює стан пацієнта та визначає, чи потребує ситуація екстреної медичної допомоги. Якщо критичної загрози немає, людину можуть проконсультувати телефоном.

Підстави для виїзду бригад визначені наказом МОЗ №583 від 26 березня 2021 року.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що швидка призначена передусім для ситуацій, коли існує загроза життю людини.

"Екстрена медична допомога – це точно не та допомога, щоб когось прокапати або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли є загроза життю", – зазначив Ляшко.

У МОЗ також просять водіїв пропускати автомобілі екстреної допомоги на дорогах. Це дає медикам змогу швидше дістатися до пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги.

Водночас диспетчерські служби центрів екстреної медичної допомоги продовжують безперервно приймати та опрацьовувати виклики навіть під час повітряних тривог.

Щодо виїздів безпосередньо до місць російських обстрілів рішення ухвалюють з урахуванням інформації про безпечність доступу медиків до відповідної території.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Києві хочуть запровадити окремі доплати для працівників екстреної медичної допомоги, які працюють в умовах підвищеного ризику під час російських атак. Розмір виплат залежатиме від того, скільки часу медики працювали під час тривоги або перебували на виїзді до місця ураження.

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