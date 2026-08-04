МОЗ затвердило чіткі критерії госпіталізації пацієнтів

Міністерство охорони здоров’я України затвердило нові критерії госпіталізації для надання стаціонарної медичної допомоги.

Про це повідомляє відомство, пише Цензор.НЕТ.

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Єдині правила для госпіталізації пацієнтів

У МОЗ пояснили, що ці критерії уніфікують підходи до планової та екстреної госпіталізації, продовження лікування у стаціонарі, переведення пацієнтів і їх безпечної виписки.

Раніше подібні критерії вже існували, але були розрізненими. Вони містилися у клінічних протоколах, галузевих стандартах і внутрішніх документах медзакладів. Через це рішення могли відрізнятися залежно від лікарні.

"Критерії госпіталізації існували й раніше — у клінічних протоколах, галузевих стандартах і локальних документах медичних закладів. Однак вони не були об’єднані в єдину систему", — зазначили у МОЗ.

У міністерстві наголошують, що нові правила допоможуть уникнути як безпідставних відмов у госпіталізації, так і зайвого перебування пацієнтів у стаціонарі.

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Як визначають необхідність стаціонару

Критерії створені на основі міжнародних рекомендацій і практик. Вони враховують сучасні підходи до оцінки доцільності госпіталізації, які застосовуються у багатьох країнах.

При цьому остаточне рішення завжди залишається за лікарем.

"Формальна відповідність або невідповідність окремому критерію сама по собі не означає автоматичної госпіталізації чи відмови в ній. Остаточне рішення ухвалює лікар", — підкреслюють у МОЗ.

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Підставами для госпіталізації можуть бути потреба у цілодобовому нагляді, складні або ризиковані втручання, критичні показники стану пацієнта або відсутність можливості лікуватися амбулаторно.

Окремі критерії визначені для різних напрямів медицини, зокрема кардіології, неврології, інфекційних і хірургічних станів.

Якщо рішення не можна ухвалити одразу, передбачено період спостереження до 24 годин. За цей час лікарі оцінюють стан пацієнта і визначають подальші дії.

Також враховуються соціальні фактори. Госпіталізація можлива, якщо людина не має безпечних умов для лікування вдома, не може самостійно доглядати за собою або не має доступу до необхідної медичної допомоги.

МОЗ зазначає, що лікар може відступити від критеріїв, якщо цього потребує стан пацієнта або існують додаткові ризики.

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