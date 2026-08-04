Минздрав утвердил четкие критерии госпитализации пациентов

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые критерии госпитализации для оказания стационарной медицинской помощи.

Об этом сообщает ведомство, пишет Цензор.НЕТ.

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Единые правила госпитализации пациентов

В Минздраве пояснили, что эти критерии унифицируют подходы к плановой и экстренной госпитализации, продолжению лечения в стационаре, переводу пациентов и их безопасной выписке.

Ранее подобные критерии уже существовали, но были разрозненными. Они содержались в клинических протоколах, отраслевых стандартах и внутренних документах медучреждений. Из-за этого решения могли различаться в зависимости от больницы.

"Критерии госпитализации существовали и раньше — в клинических протоколах, отраслевых стандартах и локальных документах медицинских учреждений. Однако они не были объединены в единую систему", — отметили в Минздраве.

В министерстве подчеркивают, что новые правила помогут избежать как необоснованных отказов в госпитализации, так и излишнего пребывания пациентов в стационаре.

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Как определяют необходимость стационарного лечения

Критерии разработаны на основе международных рекомендаций и практик. Они учитывают современные подходы к оценке целесообразности госпитализации, применяемые во многих странах.

При этом окончательное решение всегда остается за врачом.

"Формальное соответствие или несоответствие отдельному критерию само по себе не означает автоматической госпитализации или отказа в ней. Окончательное решение принимает врач", — подчеркивают в Минздраве.

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Основаниями для госпитализации могут быть необходимость круглосуточного наблюдения, сложные или рискованные вмешательства, критические показатели состояния пациента или отсутствие возможности лечиться амбулаторно.

Отдельные критерии определены для различных направлений медицины, в частности кардиологии, неврологии, инфекционных и хирургических состояний.

Если решение нельзя принять сразу, предусмотрен период наблюдения до 24 часов. За это время врачи оценивают состояние пациента и определяют дальнейшие действия.

Также учитываются социальные факторы. Госпитализация возможна, если у человека нет безопасных условий для лечения дома, он не может самостоятельно ухаживать за собой или не имеет доступа к необходимой медицинской помощи.

Минздрав отмечает, что врач может отступить от критериев, если этого требует состояние пациента или существуют дополнительные риски.

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