РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13668 посетителей онлайн
Новости
1 982 7

Минздрав утвердил четкие критерии госпитализации пациентов

Минздрав определил правила стационарного лечения больных

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые критерии госпитализации для оказания стационарной медицинской помощи.

Об этом сообщает ведомство, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Единые правила госпитализации пациентов

В Минздраве пояснили, что эти критерии унифицируют подходы к плановой и экстренной госпитализации, продолжению лечения в стационаре, переводу пациентов и их безопасной выписке.

Ранее подобные критерии уже существовали, но были разрозненными. Они содержались в клинических протоколах, отраслевых стандартах и внутренних документах медучреждений. Из-за этого решения могли различаться в зависимости от больницы.

"Критерии госпитализации существовали и раньше — в клинических протоколах, отраслевых стандартах и локальных документах медицинских учреждений. Однако они не были объединены в единую систему", — отметили в Минздраве.

В министерстве подчеркивают, что новые правила помогут избежать как необоснованных отказов в госпитализации, так и излишнего пребывания пациентов в стационаре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТОП-10 самых востребованных медицинских вакансий в Украине за первое полугодие. ПЕРЕЧЕНЬ

Как определяют необходимость стационарного лечения

Критерии разработаны на основе международных рекомендаций и практик. Они учитывают современные подходы к оценке целесообразности госпитализации, применяемые во многих странах.

При этом окончательное решение всегда остается за врачом.

"Формальное соответствие или несоответствие отдельному критерию само по себе не означает автоматической госпитализации или отказа в ней. Окончательное решение принимает врач", — подчеркивают в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины, проходящие лечение за рубежом, сталкиваются с дополнительными препятствиями в получении выплат за ранения, — юрист Лисова

Основаниями для госпитализации могут быть необходимость круглосуточного наблюдения, сложные или рискованные вмешательства, критические показатели состояния пациента или отсутствие возможности лечиться амбулаторно.

Отдельные критерии определены для различных направлений медицины, в частности кардиологии, неврологии, инфекционных и хирургических состояний.

Если решение нельзя принять сразу, предусмотрен период наблюдения до 24 часов. За это время врачи оценивают состояние пациента и определяют дальнейшие действия.

Также учитываются социальные факторы. Госпитализация возможна, если у человека нет безопасных условий для лечения дома, он не может самостоятельно ухаживать за собой или не имеет доступа к необходимой медицинской помощи.

Минздрав отмечает, что врач может отступить от критериев, если этого требует состояние пациента или существуют дополнительные риски.

Читайте также: В перемещенной Северскодонецкой больнице открыли "Пространство заботы о ветеранах". ФОТОрепортаж

Автор: 

больница (1507) здоровье (1407) Минздрав (4902) врачи (1554)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 