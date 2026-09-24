ЕС одобрил выплату Украине почти 3 млрд евро за выполнение реформ в рамках Ukraine Facility
В ближайшее время Украина получит почти 3 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Совет ЕС одобрил восьмой регулярный транш после выполнения Украиной десяти целевых шагов, предусмотренных Планом Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС.
Почти 800 млн евро из утвержденной суммы впервые будут предоставлены в рамках Ukraine Support Loan — Кредита на поддержку Украины.
По данным Совета ЕС, Украина на данный момент выполнила 84 из 95 целевых шагов, которые должна была реализовать в соответствии с Планом Украины на этом этапе. Это составляет около 88% предусмотренных мер.
Финансирование в рамках Ukraine Facility направлено на поддержку макрофинансовой стабильности Украины, восстановление и модернизацию страны, функционирование государственного управления и реализацию реформ.
Кроме того, 24 сентября Совет ЕС внес изменения в План Украины, включив добровольный финансовый взнос Норвегии — 1 млрд норвежских крон, или примерно 92 млн евро, в виде безвозвратной помощи.
Норвегия стала первой страной за пределами Евросоюза, которая внесла вклад в первый компонент Ukraine Facility — "Поддержка Украины через План Украины". Швеция в течение прошлого года дополнительно внесла более 253 млн евро, а Великобритания недавно направила более 17 млн евро во второй компонент — Ukraine Investment Framework.
Ukraine Facility вступил в силу 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро грантов и кредитов на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины до 2027 года. Более 40 млрд евро из этой суммы предназначены для реформ и инвестиций, определенных Планом Украины, а выплаты зависят от выполнения установленных в нем целевых показателей.
После перечисления восьмого транша общая сумма средств, полученных Украиной в рамках Ukraine Facility с середины 2024 года, превысит 32 млрд евро.
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