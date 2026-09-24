ЄС схвалив виплату Україні майже 3 млрд євро за виконання реформ в межах Ukraine Facility

Україна найближчим часом отримає майже 3 млрд євро в межах Ukraine Facility. Рада ЄС схвалила восьмий регулярний транш після виконання Україною десяти цільових кроків, передбачених Планом України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Майже 800 млн євро із затвердженої суми вперше нададуть у межах Ukraine Support Loan – Кредиту на підтримку України.

За даними Ради ЄС, Україна наразі виконала 84 із 95 цільових кроків, які мала реалізувати відповідно до Плану України на цьому етапі. Це становить близько 88% передбачених заходів.

Фінансування в межах Ukraine Facility спрямоване на підтримку макрофінансової стабільності України, відновлення та модернізацію країни, функціонування державного управління та реалізацію реформ.

Крім того, 24 вересня Рада ЄС внесла зміни до Плану України, включивши добровільний фінансовий внесок Норвегії – 1 млрд норвезьких крон, або приблизно 92 млн євро, безповоротної допомоги.

Також читайте: Норвегія виділила Україні 1 мільярд крон на бюджетну підтримку та реформи

Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, яка зробила внесок до першого компонента Ukraine Facility – "Підтримка України через План України". Швеція протягом минулого року додатково внесла понад 253 млн євро, а Велика Британія нещодавно спрямувала понад 17 млн євро до другого компонента – Ukraine Investment Framework.

Ukraine Facility набув чинності 1 березня 2024 року та передбачає понад 50 млрд євро грантів і кредитів для відновлення, реконструкції та модернізації України до 2027 року. Понад 40 млрд євро із цієї суми призначені для реформ та інвестицій, визначених Планом України, а виплати залежать від виконання встановлених у ньому цільових показників.

Після перерахування восьмого траншу загальна сума коштів, отриманих Україною в межах Ukraine Facility із середини 2024 року, перевищить 32 млрд євро.

Читайте також: Рада ЄС збільшила перелік реформ для України: у 2026 році можуть виділити ще понад €8 млрд