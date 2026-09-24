3-летнего Святослава, который вчера потерялся на Черниговщине, нашли живым, - Выговский

В Черниговской области правоохранители разыскали 3-летнего мальчика, который потерялся накануне.

Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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"Это сообщение, которого мы все ждали всю ночь и утро. 3-летнего Святослава, который вчера потерялся в Черниговской области, нашли живым!



Поисковая операция длилась почти сутки и не прекращалась ни на минуту. К поискам были привлечены более 300 сотрудников системы МВД: полицейские, спасатели, гвардейцы, пограничники. Работали также кинологи и экипажи БПЛА", — говорится в сообщении.

Проверяли каждый возможный маршрут, повторно прочесывали территорию.

"Сегодня утром обнаружили игрушку и активизировали поиски в этом секторе", — отметил министр.

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Мальчика нашли

Впоследствии аэроразведчики с помощью тепловизора заметили ребенка и оперативно передали информацию наземным поисковым группам.

"С первых минут после спасения Святослав находится под наблюдением медиков. По предварительным данным, угрозы жизни, к счастью, нет.



Благодарю каждого сотрудника системы МВД, военнослужащих Вооруженных сил Украины, местных жителей и волонтеров за участие в спасении ребенка", — подытожил Выговский.

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