3-летнего Святослава, который вчера потерялся на Черниговщине, нашли живым, - Выговский
В Черниговской области правоохранители разыскали 3-летнего мальчика, который потерялся накануне.
Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Это сообщение, которого мы все ждали всю ночь и утро. 3-летнего Святослава, который вчера потерялся в Черниговской области, нашли живым!
Поисковая операция длилась почти сутки и не прекращалась ни на минуту. К поискам были привлечены более 300 сотрудников системы МВД: полицейские, спасатели, гвардейцы, пограничники. Работали также кинологи и экипажи БПЛА", — говорится в сообщении.
Проверяли каждый возможный маршрут, повторно прочесывали территорию.
"Сегодня утром обнаружили игрушку и активизировали поиски в этом секторе", — отметил министр.
Мальчика нашли
Впоследствии аэроразведчики с помощью тепловизора заметили ребенка и оперативно передали информацию наземным поисковым группам.
"С первых минут после спасения Святослав находится под наблюдением медиков. По предварительным данным, угрозы жизни, к счастью, нет.
Благодарю каждого сотрудника системы МВД, военнослужащих Вооруженных сил Украины, местных жителей и волонтеров за участие в спасении ребенка", — подытожил Выговский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль