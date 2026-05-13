В Ривненской области неделю ищут 15-летнего подростка: задействованы дроны и водолазы
В Ривненской области уже неделю продолжаются поиски 15-летнего Романа Кирилюка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Ривненской области.
По данным правоохранителей, парень пропал семь дней назад и с тех пор не выходит на связь.
Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Как ищут подростка
К поискам привлекли нацгвардейцев, ювенальных полицейских, лесников и местных жителей.
Участники операции обследуют лесные массивы, заброшенные здания и труднодоступные территории.
Также над местностью постоянно запускают дроны для поиска с воздуха.
12 мая к поискам подключили водолазов.
Они обследуют водоемы вблизи села Александрия.
Правоохранители уже проверили берег реки Горынь и прилегающую территорию.
Полиция заявляет, что прорабатывает все возможные версии исчезновения подростка.
Правоохранители призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках подростка.
