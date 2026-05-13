В Ривненской области неделю ищут 15-летнего подростка: задействованы дроны и водолазы

В Ривненской области уже неделю продолжаются поиски 15-летнего Романа Кирилюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Ривненской области.

По данным правоохранителей, парень пропал семь дней назад и с тех пор не выходит на связь.

Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Как ищут подростка

К поискам привлекли нацгвардейцев, ювенальных полицейских, лесников и местных жителей.

Участники операции обследуют лесные массивы, заброшенные здания и труднодоступные территории.

Также над местностью постоянно запускают дроны для поиска с воздуха.

12 мая к поискам подключили водолазов.

Они обследуют водоемы вблизи села Александрия.

Правоохранители уже проверили берег реки Горынь и прилегающую территорию.

Полиция заявляет, что прорабатывает все возможные версии исчезновения подростка.

Правоохранители призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках подростка.

дети исчезновение розыск Ровенская область
Там же стільки ям помивали за 30 років, оті чорні бурштинокрадії!!!???…..
13.05.2026 17:37 Ответить
Олександрія далеко від бурштину, там Горинь багато людей забрала.
13.05.2026 23:04 Ответить
Ще треба в ТЦК пошукати... і таке можливе
13.05.2026 23:36 Ответить
 
 