В Ривненской области неделю ищут 15-летнего подростка: задействованы дроны и водолазы

В Ривненской области уже неделю продолжаются поиски 15-летнего Романа Кирилюка.

Полиция Ривненской области сообщает:

По данным правоохранителей, парень пропал семь дней назад и с тех пор не выходит на связь.

Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Как ищут подростка

К поискам привлекли нацгвардейцев, ювенальных полицейских, лесников и местных жителей.

Участники операции обследуют лесные массивы, заброшенные здания и труднодоступные территории.

Также над местностью постоянно запускают дроны для поиска с воздуха.

12 мая к поискам подключили водолазов.

Они обследуют водоемы вблизи села Александрия.

Правоохранители уже проверили берег реки Горынь и прилегающую территорию.

Полиция заявляет, что прорабатывает все возможные версии исчезновения подростка.

Правоохранители призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках подростка.

