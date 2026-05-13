На Рівненщині тиждень шукають 15-річного хлопця: працюють дрони і водолази

На Рівненщині вже тиждень тривають пошуки 15-річного Романа Кирилюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Рівненської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними правоохоронців, хлопець зник сім днів тому та відтоді не виходить на зв’язок.

Його місцеперебування досі невідоме.

Як шукають підлітка

До пошуків залучили нацгвардійців, ювенальних поліцейських, лісників та місцевих жителів.

Учасники операції обстежують лісові масиви, покинуті будівлі та важкодоступні території.

Також над місцевістю постійно запускають дрони для пошуку з повітря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 5-річного Кирила, якого 3 доби шукали на Прикарпатті, загальне виснаження організму. Загрози життю немає

12 травня до пошуків долучили водолазів.

Вони обстежують водойми поблизу села Олександрія.

Правоохоронці вже перевірили берег річки Горинь та прилеглу територію.

Поліція заявляє, що опрацьовує всі можливі версії зникнення хлопця.

Правоохоронці закликають громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуках підлітка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція Німеччини підтвердила загибель 9-річної українки, яка зникла тиждень тому