УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 913 16

У 5-річного Кирила, якого 3 доби шукали на Прикарпатті, загальне виснаження організму. Загрози життю немає. ФОТО

5-річний Кирило, якого 3 доби розшукували на Прикарпатті, зараз перебуває під постійним наглядом медиків.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, лікарі діагностували загальне виснаження організму, його життю нічого не загрожує.

Дитині надають усю необхідну медичну допомогу та забезпечують належний догляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайдено 5-річного хлопчика на Прикарпатті, якого шукали понад 3 доби, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

знайдений хлопчик на Прикарпатті
знайдений хлопчик на Прикарпатті

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що знайдено 5-річного хлопчика на Прикарпатті, якого шукали понад 3 доби.

Автор: 

діти (5321) зникнення (140) Івано-Франківська область (989)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ви прсто не жили в селі.
Ми в дитинстві чого лише не чудили.
Ходили на озеро в 5 км від будинку, чи в ліс.
А тут малий шпінгалет 5 рочків.
Вийшов за хвіртку і пішов чи то за котиком,
чи просто прогулятись.
показати весь коментар
21.06.2025 12:36 Відповісти
+7
а як за батькив?де вони були коли зник хлопчик? велика подяка і вшануваня тим хто прийняв участь у ціеї трйх деній спасальній операції
показати весь коментар
21.06.2025 12:17 Відповісти
+2
Алекс, я авжеж розумію що українські селяни в цей момент знають про всі технології і навіть використовують їх. Наприклад:і нтернет є у всіх хто молодший чим 90 років, українські селяни використовують дрони для обробки полів з 2014 року.
Та не всі чіпляють на "дрібних бандитів" трекери. Бо це дорого, всюди свої, місцевість ми знаємо добре. Самі виберіть причину "чому"...
показати весь коментар
21.06.2025 14:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а як за батькив?де вони були коли зник хлопчик? велика подяка і вшануваня тим хто прийняв участь у ціеї трйх деній спасальній операції
показати весь коментар
21.06.2025 12:17 Відповісти
Ви прсто не жили в селі.
Ми в дитинстві чого лише не чудили.
Ходили на озеро в 5 км від будинку, чи в ліс.
А тут малий шпінгалет 5 рочків.
Вийшов за хвіртку і пішов чи то за котиком,
чи просто прогулятись.
показати весь коментар
21.06.2025 12:36 Відповісти
все то воно так..але раніше і мобільного зв'язку не було і GPS трекерів

і коштує копійки
показати весь коментар
21.06.2025 14:30 Відповісти
Алекс, я авжеж розумію що українські селяни в цей момент знають про всі технології і навіть використовують їх. Наприклад:і нтернет є у всіх хто молодший чим 90 років, українські селяни використовують дрони для обробки полів з 2014 року.
Та не всі чіпляють на "дрібних бандитів" трекери. Бо це дорого, всюди свої, місцевість ми знаємо добре. Самі виберіть причину "чому"...
показати весь коментар
21.06.2025 14:43 Відповісти
трекер для дитини в 400-600 грн дорого?
показати весь коментар
21.06.2025 15:05 Відповісти
Ви жили взагалі в українському селі?
Головний принцип один- "нахіба витрачати+ ті причини які я вже описав".
показати весь коментар
21.06.2025 15:14 Відповісти
ви може і знаєте ..а дитина ? ...Ви дурник ?
показати весь коментар
21.06.2025 15:07 Відповісти
ти звичайний кацап чи просто тут заробляєш срані 15 срублєй чмошніку лахтинський?
Читати навчись, письменик ти поганий.
показати весь коментар
21.06.2025 15:16 Відповісти
Він аутист-не реагує на ім'я, не розмовляє, йне розуміє небезпеку.Такі дуже часто і легко *********
показати весь коментар
21.06.2025 13:01 Відповісти
GPS трекер поставити у батьків розуму не вистачає?
показати весь коментар
21.06.2025 14:32 Відповісти
Ви не знаєте що таке дитина з відхиленнями ОКР та гіперактивністю. Поки відвернешся, дитина може просто зникнути, в прямому сенсі цього слова. Дитина з такими порушеннями зазвичай зовсім не усвідомлює що робить, в неї відсутня емпатія. Головне для неї це постійний рух, а куди це вже діло десяте для неї. В мого малого таке саме (але аутизм пройшов), він долає навіть хвіртку в 2.3 метри, постійно втікає через сусідську огорожу (вона з сітки та невисока), постійно дружину десь закриває, то в кімнаті та на городі, то взагалі в будинку. Сусідка теж страждає інколи від цього) Кілька разів було таке що вони двоє його губили, потім знаходили десь в сусідів.
Мати тут не винна.
P.S.: ідея не звільняти зі служби по причині наявності дитини інваліда (в разі наявності матері), належить безуглій. Але право на відстрочку вони залишили.
показати весь коментар
21.06.2025 16:46 Відповісти
А був би чоловіком 18-60 років, знайшли б за півдня.
показати весь коментар
21.06.2025 18:46 Відповісти
 
 