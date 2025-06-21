У 5-річного Кирила, якого 3 доби шукали на Прикарпатті, загальне виснаження організму. Загрози життю немає. ФОТО

5-річний Кирило, якого 3 доби розшукували на Прикарпатті, зараз перебуває під постійним наглядом медиків.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, лікарі діагностували загальне виснаження організму, його життю нічого не загрожує.

Дитині надають усю необхідну медичну допомогу та забезпечують належний догляд.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що знайдено 5-річного хлопчика на Прикарпатті, якого шукали понад 3 доби.