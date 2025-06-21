Знайдено 5-річного хлопчика на Прикарпатті, якого шукали понад 3 доби, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 червня, о 05:54 рятувальники Спеціального авіаційного загону ДСНС України за допомогою дрона виявили зниклого хлопчика, якого шукали понад 3 доби на Прикарпатті!

Як зазначається, з початку пошуково-рятувальної операції обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га - лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га.

Водолази обстежили 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м. та 155 га прибережної зони.

На місці працював міжвідомчий штаб з координації пошуково-рятувальних робіт.

Як повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, хлопчика Кирила кілька діб шукали сотні людей, півсотні одиниць техніки, кінологи з собаками, водолази, пошуковці ще з чотирьох областей, військові, волонтери, місцеві жителі.

"І сьогодні — нарешті добрі новини: дитину знайшли живою", - додала вона.