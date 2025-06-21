УКР
Знайдено 5-річного хлопчика на Прикарпатті, якого шукали понад 3 доби, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 червня, о 05:54 рятувальники Спеціального авіаційного загону ДСНС України за допомогою дрона виявили зниклого хлопчика, якого шукали понад 3 доби на Прикарпатті!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, з початку пошуково-рятувальної операції обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га - лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га.

Водолази обстежили 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м. та 155 га прибережної зони.

На місці працював міжвідомчий штаб з координації пошуково-рятувальних робіт.

Читайте також: Вбивство 7-річної дівчинки на Одещині: затримано 31-річного підозрюваного. ФОТО

Як повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, хлопчика Кирила кілька діб шукали сотні людей, півсотні одиниць техніки, кінологи з собаками, водолази, пошуковці ще з чотирьох областей, військові, волонтери, місцеві жителі.

"І сьогодні — нарешті добрі новини: дитину знайшли живою", - додала вона.

+36
Гарна новина...
показати весь коментар
21.06.2025 07:38 Відповісти
+23
Це щастя для батькiв! 👍
показати весь коментар
21.06.2025 07:43 Відповісти
+14
Добра новина. Усе буде добре! Не діждуться ніколи!
показати весь коментар
21.06.2025 07:42 Відповісти
Слава Господу Іісусу Христу!🙏🙏🙏👱
показати весь коментар
21.06.2025 07:44 Відповісти
А Бог і Господь Ісус Христ це один чи два Боги?
показати весь коментар
21.06.2025 08:08 Відповісти
Це тіпа ти людиеу під'їбнула?
показати весь коментар
21.06.2025 08:16 Відповісти
А чого підʼїбнула? Хіба важко дати відповідь, якщо вона є? Я бачу дуже багато протирічь у різних твердженнях, а цього не повинно бути, я вважаю. Дивно інше: чому віруючі не вимагають пояснень у своїх священників, а вірять сліпо, як бездумні барани (чи без "як"?). От відповідають, що Ісус син Божий. Але ж святкується Різдво, тобто народження Ісуса Марією у Віфлеємі, тобто він син людей, а не Бога. Бог сотворив Адама і Єву, де там про народження Ісуса?
показати весь коментар
21.06.2025 09:39 Відповісти
Комсорг парторг ?
показати весь коментар
21.06.2025 23:09 Відповісти
Бог- отець небесний, Ісус- син Божий.
показати весь коментар
21.06.2025 08:26 Відповісти
бог отец, а христос его еин
показати весь коментар
21.06.2025 08:36 Відповісти
"...а дух святий літає над землею, душі ж людської не знайти..." (с) Брати Гадюкіни.
показати весь коментар
21.06.2025 09:03 Відповісти
Все має початок і кінець... А як же безкінечність не має ні початку, ні кінця.... Як це?
показати весь коментар
22.06.2025 06:46 Відповісти
А, так це він в пошуковому загоні головний?)
показати весь коментар
21.06.2025 08:15 Відповісти
можеш собі уявити .що без НЬОГО не тільки б хлопчика не знайшли, але і не народилась би людина, котра ставить єхидне запитання-" А, так це він в пошуковому загоні головний?)
показати весь коментар
21.06.2025 08:30 Відповісти
Благослови вас Господь!🙏🙏🙏
показати весь коментар
22.06.2025 06:50 Відповісти
На Вашій голові теж нехай спочиває ЙОГО благословення ,завжди.всюди у всьому .та довго довго..
показати весь коментар
22.06.2025 10:13 Відповісти
До дякую!🙏🙏🙏❤️
показати весь коментар
23.06.2025 16:49 Відповісти
Люди, яких веде Господь!🙏🙏🙏
показати весь коментар
22.06.2025 06:49 Відповісти
Три доби купа народу шукала, а знайшли в кілометрі від місця зникнення. Лопухи!
показати весь коментар
21.06.2025 08:27 Відповісти
От би нам джима гавкінса сищиком,той би по нюху знайшов за годину.
показати весь коментар
21.06.2025 09:11 Відповісти
Дуже гарна новина. Мабуть хтось дуже моливсь
показати весь коментар
21.06.2025 09:00 Відповісти
І де те дитя три дні блукало? Шукало переходу через кордон, чи батьки так допекли, що втік?
показати весь коментар
21.06.2025 09:05 Відповісти
а тепер настав час розбиратись: як п'ятирічна дитина могла піти з дому сама без нагляду. В чому причина? Чи не в батьках, часом?
показати весь коментар
21.06.2025 09:15 Відповісти
Він аутист,гуляв з мамою в лісі,але це її відповідальнісь
показати весь коментар
21.06.2025 18:55 Відповісти
меня в его возрасте отпускали одного в лес с ночевкой сам ставил палатку разводил костер
да времена были.Правда меня учили ориентироваться на месте и защитить себя. Современные маманьки и папаньки наверное бы ссали негодованием как такое возможно и я с ними полностью согласен сейчас я своего сына в такое путешествия самого не отпущу ....да он и не захочет.Парень хотел познавать мир надеюсь его не запрут после этого
показати весь коментар
21.06.2025 12:01 Відповісти
Тобто, у 5!!!!! років, вас одного батьки відпускали у ліс??? я правильно зрозумів?? --- у такому разі, вони мабуть хтіли вас позбавиться??))
показати весь коментар
21.06.2025 13:14 Відповісти
****..ти то наше все- тобі пряма дорога на марафон та в депутати. Хоча в вихідні біля ларьків і не таких героїв зустрінеш...
показати весь коментар
21.06.2025 18:13 Відповісти
в чем *******? Этот пацан 3 суток в горах без палатки огня и еды и живой и здоровый просто устал и замерз. Наверное расскажет через 40 лет ему так же не поверят городские пижоны)))
показати весь коментар
21.06.2025 19:47 Відповісти
ти руский?
показати весь коментар
22.06.2025 10:16 Відповісти
по маминой дед высланный в сибирь поляк бабушка украинка
показати весь коментар
22.06.2025 10:35 Відповісти
вы из тех маминых одуванчиков )))) я не смогу вам обьяснить да вам не понять
показати весь коментар
21.06.2025 17:50 Відповісти
Ну я , наприклад виріс на Поліссі , де річка Уж перетинає кордон Київської та Житомирської обл .В 5 років топився , річка за городом була , сам вибрався . Але в 5 років ліс палатка ? Може то в 15 років було?
показати весь коментар
21.06.2025 23:15 Відповісти
Мои родители это советское время были заслуженными тренерами для них такое воспитание было в порядке вещей и они считали так и должно быть. Я же писал меня учили ориентироваться костер палатка у меня был маленький (о ужас) топорик и я хотел быть как они взрослым поэтому когда я сказал что хочу пойти в лес с ночевкой они согласились. Вообще я в детстве мечтал искать золото) но от того места где я жил до ближайших залежей больше 2к километров так что это так и осталось в детстве
показати весь коментар
22.06.2025 00:00 Відповісти
 
 