Найден 5-летний мальчик на Прикарпатье, которого искали более 3 суток, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 21 июня, в 05:54 спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС Украины с помощью дрона обнаружили пропавшего мальчика, которого искали более 3 суток на Прикарпатье!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.







Как отмечается, с начала поисково-спасательной операции обследовано 5 тыс. 500 га местности, из них 4 тыс. 600 га - лесной массив. С помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га.

Водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7 тыс. 700 кв.м. и 155 га прибрежной зоны.

На месте работал межведомственный штаб по координации поисково-спасательных работ.

Как сообщила руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, мальчика Кирилла несколько суток искали сотни людей, полсотни единиц техники, кинологи с собаками, водолазы, поисковики еще из четырех областей, военные, волонтеры, местные жители.

"И сегодня - наконец-то хорошие новости: ребенка нашли живым", - добавила она.