РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9830 посетителей онлайн
Новости Фото
16 001 34

Найден 5-летний мальчик на Прикарпатье, которого искали более 3 суток, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 21 июня, в 05:54 спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС Украины с помощью дрона обнаружили пропавшего мальчика, которого искали более 3 суток на Прикарпатье!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Нашли пропавшего мальчика на Прикарпатье
Нашли пропавшего мальчика на Прикарпатье
Нашли пропавшего мальчика на Прикарпатье

Как отмечается, с начала поисково-спасательной операции обследовано 5 тыс. 500 га местности, из них 4 тыс. 600 га - лесной массив. С помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га.

Водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7 тыс. 700 кв.м. и 155 га прибрежной зоны.

На месте работал межведомственный штаб по координации поисково-спасательных работ.

Читайте также: Убийство 7-летней девочки в Одесской области: задержан 31-летний подозреваемый. ФОТО

Как сообщила руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, мальчика Кирилла несколько суток искали сотни людей, полсотни единиц техники, кинологи с собаками, водолазы, поисковики еще из четырех областей, военные, волонтеры, местные жители.

"И сегодня - наконец-то хорошие новости: ребенка нашли живым", - добавила она.

Автор: 

дети (6737) исчезновение (285) ГСЧС (5151) Ивано-Франковская область (955)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Гарна новина...
показать весь комментарий
21.06.2025 07:38 Ответить
+23
Це щастя для батькiв! 👍
показать весь комментарий
21.06.2025 07:43 Ответить
+14
Добра новина. Усе буде добре! Не діждуться ніколи!
показать весь комментарий
21.06.2025 07:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
21.06.2025 07:38 Ответить
Добра новина. Усе буде добре! Не діждуться ніколи!
показать весь комментарий
21.06.2025 07:42 Ответить
Це щастя для батькiв! 👍
показать весь комментарий
21.06.2025 07:43 Ответить
Слава Господу Іісусу Христу!🙏🙏🙏👱
показать весь комментарий
21.06.2025 07:44 Ответить
А Бог і Господь Ісус Христ це один чи два Боги?
показать весь комментарий
21.06.2025 08:08 Ответить
Це тіпа ти людиеу під'їбнула?
показать весь комментарий
21.06.2025 08:16 Ответить
А чого підʼїбнула? Хіба важко дати відповідь, якщо вона є? Я бачу дуже багато протирічь у різних твердженнях, а цього не повинно бути, я вважаю. Дивно інше: чому віруючі не вимагають пояснень у своїх священників, а вірять сліпо, як бездумні барани (чи без "як"?). От відповідають, що Ісус син Божий. Але ж святкується Різдво, тобто народження Ісуса Марією у Віфлеємі, тобто він син людей, а не Бога. Бог сотворив Адама і Єву, де там про народження Ісуса?
показать весь комментарий
21.06.2025 09:39 Ответить
Комсорг парторг ?
показать весь комментарий
21.06.2025 23:09 Ответить
Бог- отець небесний, Ісус- син Божий.
показать весь комментарий
21.06.2025 08:26 Ответить
бог отец, а христос его еин
показать весь комментарий
21.06.2025 08:36 Ответить
"...а дух святий літає над землею, душі ж людської не знайти..." (с) Брати Гадюкіни.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:03 Ответить
Все має початок і кінець... А як же безкінечність не має ні початку, ні кінця.... Як це?
показать весь комментарий
22.06.2025 06:46 Ответить
А, так це він в пошуковому загоні головний?)
показать весь комментарий
21.06.2025 08:15 Ответить
можеш собі уявити .що без НЬОГО не тільки б хлопчика не знайшли, але і не народилась би людина, котра ставить єхидне запитання-" А, так це він в пошуковому загоні головний?)
показать весь комментарий
21.06.2025 08:30 Ответить
Благослови вас Господь!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
22.06.2025 06:50 Ответить
На Вашій голові теж нехай спочиває ЙОГО благословення ,завжди.всюди у всьому .та довго довго..
показать весь комментарий
22.06.2025 10:13 Ответить
До дякую!🙏🙏🙏❤️
показать весь комментарий
23.06.2025 16:49 Ответить
Люди, яких веде Господь!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
22.06.2025 06:49 Ответить
Три доби купа народу шукала, а знайшли в кілометрі від місця зникнення. Лопухи!
показать весь комментарий
21.06.2025 08:27 Ответить
От би нам джима гавкінса сищиком,той би по нюху знайшов за годину.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:11 Ответить
Дуже гарна новина. Мабуть хтось дуже моливсь
показать весь комментарий
21.06.2025 09:00 Ответить
І де те дитя три дні блукало? Шукало переходу через кордон, чи батьки так допекли, що втік?
показать весь комментарий
21.06.2025 09:05 Ответить
а тепер настав час розбиратись: як п'ятирічна дитина могла піти з дому сама без нагляду. В чому причина? Чи не в батьках, часом?
показать весь комментарий
21.06.2025 09:15 Ответить
Він аутист,гуляв з мамою в лісі,але це її відповідальнісь
показать весь комментарий
21.06.2025 18:55 Ответить
меня в его возрасте отпускали одного в лес с ночевкой сам ставил палатку разводил костер
да времена были.Правда меня учили ориентироваться на месте и защитить себя. Современные маманьки и папаньки наверное бы ссали негодованием как такое возможно и я с ними полностью согласен сейчас я своего сына в такое путешествия самого не отпущу ....да он и не захочет.Парень хотел познавать мир надеюсь его не запрут после этого
показать весь комментарий
21.06.2025 12:01 Ответить
Тобто, у 5!!!!! років, вас одного батьки відпускали у ліс??? я правильно зрозумів?? --- у такому разі, вони мабуть хтіли вас позбавиться??))
показать весь комментарий
21.06.2025 13:14 Ответить
****..ти то наше все- тобі пряма дорога на марафон та в депутати. Хоча в вихідні біля ларьків і не таких героїв зустрінеш...
показать весь комментарий
21.06.2025 18:13 Ответить
в чем *******? Этот пацан 3 суток в горах без палатки огня и еды и живой и здоровый просто устал и замерз. Наверное расскажет через 40 лет ему так же не поверят городские пижоны)))
показать весь комментарий
21.06.2025 19:47 Ответить
ти руский?
показать весь комментарий
22.06.2025 10:16 Ответить
по маминой дед высланный в сибирь поляк бабушка украинка
показать весь комментарий
22.06.2025 10:35 Ответить
вы из тех маминых одуванчиков )))) я не смогу вам обьяснить да вам не понять
показать весь комментарий
21.06.2025 17:50 Ответить
Ну я , наприклад виріс на Поліссі , де річка Уж перетинає кордон Київської та Житомирської обл .В 5 років топився , річка за городом була , сам вибрався . Але в 5 років ліс палатка ? Може то в 15 років було?
показать весь комментарий
21.06.2025 23:15 Ответить
Мои родители это советское время были заслуженными тренерами для них такое воспитание было в порядке вещей и они считали так и должно быть. Я же писал меня учили ориентироваться костер палатка у меня был маленький (о ужас) топорик и я хотел быть как они взрослым поэтому когда я сказал что хочу пойти в лес с ночевкой они согласились. Вообще я в детстве мечтал искать золото) но от того места где я жил до ближайших залежей больше 2к километров так что это так и осталось в детстве
показать весь комментарий
22.06.2025 00:00 Ответить
 
 