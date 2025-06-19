РУС
Убийство 7-летней девочки на Одесщине: задержан 31-летний подозреваемый. ФОТО

Правоохранители Одесской области задержали 31-летнего подозреваемого в убийстве семилетней Соломии Тарасюк, которую нашли мертвой вечером 19 июня.

Об этом сообщили полиция Одесской области и Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина проживал рядом с семьей девочки. Соломия знала соседа, поэтому пошла с ним к нему домой, где он лишил ее жизни. Предварительно, причиной смерти девочки является удушение. Однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении", - рассказали в полиции.

Полицейские изъяли с места преступления ряд вещественных доказательств - биологические следы и биологические образцы убитой и подозреваемого, которые передали на экспертизу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вышла из дома и исчезла: в Одесской области 7-летнюю девочку нашли мертвой, - Нацполиция.

В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

Кроме того, мужчина был в розыске за ТЦК и СП. Сейчас подозреваемый задержан.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате войны РФ против Украины погиб 631 ребенок, более 2 тысяч - ранены, еще 2244 пропали без вести

Убийство Соломии Тарасюк: задержан подозреваемый
Убийство Соломии Тарасюк: задержан подозреваемый

Напомним, 19 июня в Одесской области завершились поиски семилетней Соломии Тарасюк, которая 18 июня вечером вышла из дома и исчезла.

дети Одесская область Нацполиция убийство Офис Генпрокурора
+14
Скільки мерзоти розвелось ,таку погань треба тільки знищувати.
19.06.2025 21:04
+7
На органи пустити.
19.06.2025 20:54
+7
Воно кінчена мерзота...
19.06.2025 21:06
На органи пустити.
19.06.2025 20:54
не за тими тцк з мусорами полює!хоча Ддеса це священна корова! там майже всі повідкуплялись!
19.06.2025 20:55
А якби вбивство вчинив не поганий узилянт, а воїн-захисник? Ви б стали його виправдовувати? Мовляв, ну що тут такого, він ж захищав нас на фронті, ну помилився не подумав, що ж тут такого
19.06.2025 22:55
Ні, навпаки військових я б карав ще дужче
11.08.2025 00:48
Добру роботу, виконали правоохоронці Одесчини!
Тепер, треба і повісити оце утворення! Але ж привладні саботують внесення нагальних ЗМІН до законодавства, уже 3 роки!! З забороною виробництва протипіхотних мін в Україні, вони, на одному подиху злампічили усе в ТУРБЛРЕЖИМІ, а ось тут…
Волонтерка. Частіше дивимось у дзеркало.
https://dl-news.defence-line.org/?p=61614
19.06.2025 21:02
Скільки мерзоти розвелось ,таку погань треба тільки знищувати.
19.06.2025 21:04
ЕСЛИ найдут виновника а не крайнего
..
..
19.06.2025 21:12
На жаль, такі завжди були, є і будуть...
22.06.2025 12:35
Воно кінчена мерзота...
19.06.2025 21:06
Якійсь треш...
По всем сайтам его уже заочно приговорили ко всем живодёрным ( скрепным) казням и вообще треш треш...
А то што менты зарабатывают на шантаже в таких страшных статьях ( всякое насилие по отношению к деткам) как будто забываем? Ханжами все стали, лишь бы поорать вместе со стадом 🤮🤡
По умному, детали такие никто не имеет право раскрывать, даже безуглые речники мвд 🤡
Потомушто 1 ошибка или подстава и жизнь сломали не тому, а человечка все равно не вернешь..
Джихад в отдельно взятом кишлаке...

Ну и нужно понимать сколько больных и контуженых сейчас с птрс. И своих коллег ОП распустило из учереждений ( закрыли многие психоневрологи )
19.06.2025 21:10
Хімічну кастрацію педофілу - і на зону. Там таких опускають зразу.
19.06.2025 21:19
И эту тварь надо убить, таким же способом, не жалко..
19.06.2025 21:39
Кастрация
19.06.2025 21:41
Пожизненно он должен быть питухом!убивать это простить его!!!
19.06.2025 21:42
Слідчі завершили розслідування смертельної ДТП у Дніпрі, внаслідок якої 1 грудня 2024 року загинула 10-річна дівчинка, ще четверо осіб, зокрема двоє дітей, дістали травм. Встановлено, що BMW рухався зі швидкістю, яка перевищувала дозволену майже вчетверо. За кермом перебував 19-річний водій, який після аварії втік, але згодом повернувся. Він досі під вартою. Його 17-річний пасажир раніше сам скоїв іншу ДТП, порушував запобіжний захід і неодноразово керував авто без прав. Обидві справи вже передано до суду. Також розпочато нове розслідування щодо підробки номерів авто та допуску до керування особи без права. Деталі: https://npu.gov.ua/news/slidchi-politsii-**********-rozsliduvannia-smertelnoi-dtp-u-dnipri-spravy-obokh-fihurantiv-narazi-rozghliadaiutsia-u-sudi
19.06.2025 22:15
ужас ... но верить полиции что то не верится
20.06.2025 06:48
Толерантность .имя жертвы пожалуйста..
А збоченьца маньяка рыло замазано...
Ухилянт... вл бы в майке я ухилянт.
Много дебилов стало бы на защиту падлы
20.06.2025 19:15
Тцк довел человека! Доколе?!
22.06.2025 11:44
 
 