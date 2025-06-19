Убийство 7-летней девочки на Одесщине: задержан 31-летний подозреваемый. ФОТО

Правоохранители Одесской области задержали 31-летнего подозреваемого в убийстве семилетней Соломии Тарасюк, которую нашли мертвой вечером 19 июня.

Об этом сообщили полиция Одесской области и Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина проживал рядом с семьей девочки. Соломия знала соседа, поэтому пошла с ним к нему домой, где он лишил ее жизни. Предварительно, причиной смерти девочки является удушение. Однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении", - рассказали в полиции.

Полицейские изъяли с места преступления ряд вещественных доказательств - биологические следы и биологические образцы убитой и подозреваемого, которые передали на экспертизу.

Кроме того, мужчина был в розыске за ТЦК и СП. Сейчас подозреваемый задержан.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, 19 июня в Одесской области завершились поиски семилетней Соломии Тарасюк, которая 18 июня вечером вышла из дома и исчезла.