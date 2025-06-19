Убийство 7-летней девочки на Одесщине: задержан 31-летний подозреваемый. ФОТО
Правоохранители Одесской области задержали 31-летнего подозреваемого в убийстве семилетней Соломии Тарасюк, которую нашли мертвой вечером 19 июня.
Об этом сообщили полиция Одесской области и Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, мужчина проживал рядом с семьей девочки. Соломия знала соседа, поэтому пошла с ним к нему домой, где он лишил ее жизни. Предварительно, причиной смерти девочки является удушение. Однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении", - рассказали в полиции.
Полицейские изъяли с места преступления ряд вещественных доказательств - биологические следы и биологические образцы убитой и подозреваемого, которые передали на экспертизу.
Кроме того, мужчина был в розыске за ТЦК и СП. Сейчас подозреваемый задержан.
Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Напомним, 19 июня в Одесской области завершились поиски семилетней Соломии Тарасюк, которая 18 июня вечером вышла из дома и исчезла.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер, треба і повісити оце утворення! Але ж привладні саботують внесення нагальних ЗМІН до законодавства, уже 3 роки!! З забороною виробництва протипіхотних мін в Україні, вони, на одному подиху злампічили усе в ТУРБЛРЕЖИМІ, а ось тут…
Волонтерка. Частіше дивимось у дзеркало.
https://dl-news.defence-line.org/?p=61614
..
По всем сайтам его уже заочно приговорили ко всем живодёрным ( скрепным) казням и вообще треш треш...
А то што менты зарабатывают на шантаже в таких страшных статьях ( всякое насилие по отношению к деткам) как будто забываем? Ханжами все стали, лишь бы поорать вместе со стадом 🤮🤡
По умному, детали такие никто не имеет право раскрывать, даже безуглые речники мвд 🤡
Потомушто 1 ошибка или подстава и жизнь сломали не тому, а человечка все равно не вернешь..
Джихад в отдельно взятом кишлаке...
Ну и нужно понимать сколько больных и контуженых сейчас с птрс. И своих коллег ОП распустило из учереждений ( закрыли многие психоневрологи )
А збоченьца маньяка рыло замазано...
Ухилянт... вл бы в майке я ухилянт.
Много дебилов стало бы на защиту падлы