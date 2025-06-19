РУС
Вышла из дома и пропала: в Одесской области 7-летнюю девочку нашли мертвой, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области завершились поиски семилетней Соломии Тарасюк, которая 18 июня вечером вышла из дома и исчезла.

Об этом сообщила полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области погибла пропавшая семилетняя девочка

"Полиция установила местонахождение пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк. К большому сожалению, ребенок найден мертвым", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже работают с мужчиной, которого подозревают в причастности к гибели девочки. Детали и правовая квалификация события будут объявлены после завершения первоочередных следственных действий.

+12
Тому що на Одещині досить багато російськомовних етнічних кацапів.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:17 Ответить
+11
Мати - переселенка з Херсона, працює на кількох роботах щоб прогодувати сім'ю. Двоє дітей... було.
А чоловік на фронті.
Якщо не знаєш, то краще промовч.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:59 Ответить
+10
Еой, Я ЗАБУЛА ЩО БІЛЯ ХАДЖИБЕЮ на одеський трасі завжди кавказці держали по 30 точек з продажу овочів і фруктів.
полицію не турбувало, що кавказці мають російські чи інши паспорти, що вони торгують за нал і не платять податки
ТАМ СПЛАЧУВАЛИ НАПРЯМУ ПОЛИЦІІ.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:02 Ответить
Взагалі то на Одещині дуже часті таки випадки. Може полиція погано працює , профілактичні заходи не робить ?
пропоную усіх звільнити і призначити туди ветеранів війни.

І КЛИМЕНКО звільнити
показать весь комментарий
19.06.2025 17:54 Ответить
якщо таке заяляєте - статистику будь-ласка надайте ...
показать весь комментарий
19.06.2025 18:12 Ответить
Спитайте сами уКлименко що це ви занепокоїлися ? Боїтесь що поліцію півдня на поліграф пошлють?
показать весь комментарий
19.06.2025 18:56 Ответить
Тому що на Одещині досить багато російськомовних етнічних кацапів.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:17 Ответить
в твоїй голові багато лайна
показать весь комментарий
19.06.2025 18:28 Ответить
Це так. На південь усі кримінальні елементи ідуть - тепло, море, багато відпочиваючих з грошима
показать весь комментарий
19.06.2025 18:54 Ответить
"часті" це скільки на рік? А "дуже часті"? А в порівнянні з яким регіоном?
показать весь комментарий
19.06.2025 18:30 Ответить
Раз на рік у новинах є . Ні з яким регіоном не зрівнятись . Погано працюють поліцейські.
А у миколаївський обл взагалі була трагедія у Врадіівкі.
вважаю, що у південних регіонах взагалі треба звільнити усіх поліцейських , та назначати військових ветеранів
показать весь комментарий
19.06.2025 18:52 Ответить
Поліція зараз зайнята перевіркою військово-облікових документів в цивільних та штрафуванням за розбиті дзеркала та відсутні бризковики військових.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:48 Ответить
Еой, Я ЗАБУЛА ЩО БІЛЯ ХАДЖИБЕЮ на одеський трасі завжди кавказці держали по 30 точек з продажу овочів і фруктів.
полицію не турбувало, що кавказці мають російські чи інши паспорти, що вони торгують за нал і не платять податки
ТАМ СПЛАЧУВАЛИ НАПРЯМУ ПОЛИЦІІ.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:02 Ответить
Ще порекомендуйте замінити лікарів на ветеринарів, останні можуть лікувати навіть не розпитуючи хворих, та й хабарі від хворих не брали. Прямо офіс простих рішень у вас
"Взять все и поделить.." - мислення шарікова
показать весь комментарий
19.06.2025 19:48 Ответить
новий Чекотіло?
показать весь комментарий
19.06.2025 17:55 Ответить
може ти?
показать весь комментарий
19.06.2025 18:11 Ответить
Якийсь шизік, ще й катався на її самокаті після вбивства.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:08 Ответить
airtag дітям потрібно вішати або їхній аналог.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:10 Ответить
Портновські, за такі злочини, навіть не беруться, бо відкатів немає!
показать весь комментарий
19.06.2025 18:13 Ответить
А навіщо дві передні коми ?
показать весь комментарий
19.06.2025 22:02 Ответить
7-річна дівчина сама "вийшла з дому " - це як взагалі? Питань до батьків трохи має бути. Хоча лишати батьківських прав вже запіздно
показать весь комментарий
19.06.2025 19:47 Ответить
Мати - переселенка з Херсона, працює на кількох роботах щоб прогодувати сім'ю. Двоє дітей... було.
А чоловік на фронті.
Якщо не знаєш, то краще промовч.
показать весь комментарий
19.06.2025 20:59 Ответить
 
 