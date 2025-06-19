10 287 24
Вышла из дома и пропала: в Одесской области 7-летнюю девочку нашли мертвой, - Нацполиция. ФОТО
В Одесской области завершились поиски семилетней Соломии Тарасюк, которая 18 июня вечером вышла из дома и исчезла.
Об этом сообщила полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Полиция установила местонахождение пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк. К большому сожалению, ребенок найден мертвым", - говорится в сообщении.
Правоохранители уже работают с мужчиной, которого подозревают в причастности к гибели девочки. Детали и правовая квалификация события будут объявлены после завершения первоочередных следственных действий.
Топ комментарии
+12 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий19.06.2025 18:17 Ответить Ссылка
+11 Ярослав Кийко
показать весь комментарий19.06.2025 20:59 Ответить Ссылка
+10 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий19.06.2025 19:02 Ответить Ссылка
пропоную усіх звільнити і призначити туди ветеранів війни.
І КЛИМЕНКО звільнити
А у миколаївський обл взагалі була трагедія у Врадіівкі.
вважаю, що у південних регіонах взагалі треба звільнити усіх поліцейських , та назначати військових ветеранів
полицію не турбувало, що кавказці мають російські чи інши паспорти, що вони торгують за нал і не платять податки
ТАМ СПЛАЧУВАЛИ НАПРЯМУ ПОЛИЦІІ.
"Взять все и поделить.." - мислення шарікова
А чоловік на фронті.
Якщо не знаєш, то краще промовч.