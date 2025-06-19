Вышла из дома и пропала: в Одесской области 7-летнюю девочку нашли мертвой, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области завершились поиски семилетней Соломии Тарасюк, которая 18 июня вечером вышла из дома и исчезла.

Об этом сообщила полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция установила местонахождение пропавшей без вести семилетней Соломии Тарасюк. К большому сожалению, ребенок найден мертвым", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже работают с мужчиной, которого подозревают в причастности к гибели девочки. Детали и правовая квалификация события будут объявлены после завершения первоочередных следственных действий.

