Вийшла з дому та зникла: на Одещині 7-річну дівчинку знайшли мертвою, - Нацполіція. ФОТО

На Одещині завершились пошуки семирічної Соломії Тарасюк, яка 18 червня ввечері вийшла з дому та зникла.

Про це повідомила поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція встановила місцезнаходження зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк. На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже працюють із чоловіком, якого підозрюють у причетності до загибелі дівчинки. Деталі та правова кваліфікація події будуть оголошені після завершення першочергових слідчих дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввозив до України як гумдопомогу автомобілі, які потім продавав військовим: чоловіку повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО