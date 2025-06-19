УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9908 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вбивство дітей
10 287 24

Вийшла з дому та зникла: на Одещині 7-річну дівчинку знайшли мертвою, - Нацполіція. ФОТО

На Одещині завершились пошуки семирічної Соломії Тарасюк, яка 18 червня ввечері вийшла з дому та зникла.

Про це повідомила поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

На Одещині загинула зникла семирічна дівчинка

"Поліція встановила місцезнаходження зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк. На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже працюють із чоловіком, якого підозрюють у причетності до загибелі дівчинки. Деталі та правова кваліфікація події будуть оголошені після завершення першочергових слідчих дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввозив до України як гумдопомогу автомобілі, які потім продавав військовим: чоловіку повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

діти (5318) Нацполіція (15510) вбивство (3214)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Тому що на Одещині досить багато російськомовних етнічних кацапів.
показати весь коментар
19.06.2025 18:17 Відповісти
+11
Мати - переселенка з Херсона, працює на кількох роботах щоб прогодувати сім'ю. Двоє дітей... було.
А чоловік на фронті.
Якщо не знаєш, то краще промовч.
показати весь коментар
19.06.2025 20:59 Відповісти
+10
Еой, Я ЗАБУЛА ЩО БІЛЯ ХАДЖИБЕЮ на одеський трасі завжди кавказці держали по 30 точек з продажу овочів і фруктів.
полицію не турбувало, що кавказці мають російські чи інши паспорти, що вони торгують за нал і не платять податки
ТАМ СПЛАЧУВАЛИ НАПРЯМУ ПОЛИЦІІ.
показати весь коментар
19.06.2025 19:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Взагалі то на Одещині дуже часті таки випадки. Може полиція погано працює , профілактичні заходи не робить ?
пропоную усіх звільнити і призначити туди ветеранів війни.

І КЛИМЕНКО звільнити
показати весь коментар
19.06.2025 17:54 Відповісти
якщо таке заяляєте - статистику будь-ласка надайте ...
показати весь коментар
19.06.2025 18:12 Відповісти
Спитайте сами уКлименко що це ви занепокоїлися ? Боїтесь що поліцію півдня на поліграф пошлють?
показати весь коментар
19.06.2025 18:56 Відповісти
Тому що на Одещині досить багато російськомовних етнічних кацапів.
показати весь коментар
19.06.2025 18:17 Відповісти
в твоїй голові багато лайна
показати весь коментар
19.06.2025 18:28 Відповісти
Це так. На південь усі кримінальні елементи ідуть - тепло, море, багато відпочиваючих з грошима
показати весь коментар
19.06.2025 18:54 Відповісти
"часті" це скільки на рік? А "дуже часті"? А в порівнянні з яким регіоном?
показати весь коментар
19.06.2025 18:30 Відповісти
Раз на рік у новинах є . Ні з яким регіоном не зрівнятись . Погано працюють поліцейські.
А у миколаївський обл взагалі була трагедія у Врадіівкі.
вважаю, що у південних регіонах взагалі треба звільнити усіх поліцейських , та назначати військових ветеранів
показати весь коментар
19.06.2025 18:52 Відповісти
Поліція зараз зайнята перевіркою військово-облікових документів в цивільних та штрафуванням за розбиті дзеркала та відсутні бризковики військових.
показати весь коментар
19.06.2025 18:48 Відповісти
Еой, Я ЗАБУЛА ЩО БІЛЯ ХАДЖИБЕЮ на одеський трасі завжди кавказці держали по 30 точек з продажу овочів і фруктів.
полицію не турбувало, що кавказці мають російські чи інши паспорти, що вони торгують за нал і не платять податки
ТАМ СПЛАЧУВАЛИ НАПРЯМУ ПОЛИЦІІ.
показати весь коментар
19.06.2025 19:02 Відповісти
Ще порекомендуйте замінити лікарів на ветеринарів, останні можуть лікувати навіть не розпитуючи хворих, та й хабарі від хворих не брали. Прямо офіс простих рішень у вас
"Взять все и поделить.." - мислення шарікова
показати весь коментар
19.06.2025 19:48 Відповісти
новий Чекотіло?
показати весь коментар
19.06.2025 17:55 Відповісти
може ти?
показати весь коментар
19.06.2025 18:11 Відповісти
Якийсь шизік, ще й катався на її самокаті після вбивства.
показати весь коментар
19.06.2025 18:08 Відповісти
airtag дітям потрібно вішати або їхній аналог.
показати весь коментар
19.06.2025 18:10 Відповісти
Портновські, за такі злочини, навіть не беруться, бо відкатів немає!
показати весь коментар
19.06.2025 18:13 Відповісти
А навіщо дві передні коми ?
показати весь коментар
19.06.2025 22:02 Відповісти
7-річна дівчина сама "вийшла з дому " - це як взагалі? Питань до батьків трохи має бути. Хоча лишати батьківських прав вже запіздно
показати весь коментар
19.06.2025 19:47 Відповісти
Мати - переселенка з Херсона, працює на кількох роботах щоб прогодувати сім'ю. Двоє дітей... було.
А чоловік на фронті.
Якщо не знаєш, то краще промовч.
показати весь коментар
19.06.2025 20:59 Відповісти
 
 