Вийшла з дому та зникла: на Одещині 7-річну дівчинку знайшли мертвою, - Нацполіція. ФОТО
На Одещині завершились пошуки семирічної Соломії Тарасюк, яка 18 червня ввечері вийшла з дому та зникла.
Про це повідомила поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
"Поліція встановила місцезнаходження зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк. На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вже працюють із чоловіком, якого підозрюють у причетності до загибелі дівчинки. Деталі та правова кваліфікація події будуть оголошені після завершення першочергових слідчих дій.
Топ коментарі
+12 Dmitriy Prudko
показати весь коментар19.06.2025 18:17 Відповісти Посилання
+11 Ярослав Кийко
показати весь коментар19.06.2025 20:59 Відповісти Посилання
+10 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар19.06.2025 19:02 Відповісти Посилання
пропоную усіх звільнити і призначити туди ветеранів війни.
І КЛИМЕНКО звільнити
А у миколаївський обл взагалі була трагедія у Врадіівкі.
вважаю, що у південних регіонах взагалі треба звільнити усіх поліцейських , та назначати військових ветеранів
полицію не турбувало, що кавказці мають російські чи інши паспорти, що вони торгують за нал і не платять податки
ТАМ СПЛАЧУВАЛИ НАПРЯМУ ПОЛИЦІІ.
"Взять все и поделить.." - мислення шарікова
А чоловік на фронті.
Якщо не знаєш, то краще промовч.