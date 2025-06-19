Вбивство 7-річної дівчинки на Одещині: затримано 31-річного підозрюваного. ФОТО
Правоохоронці Одеської області затримали 31-річного підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк, яку знайшли мертвою надвечір 19 червня.
Про це повідомили поліція Одеської області та Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, чоловік проживав поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя. Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Однак точну причину встановить судово-медична експертиза.
"Щоб приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні", - розповіли у поліції.
Поліціянти вилучили з місця злочину низку речових доказів – біологічні сліди та біологічні зразки вбитої й підозрюваного, які передали на експертизу.
Крім того, чоловік був у розшуку за ТЦК та СП. Наразі підозрюваного затримано.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини йому може загрожувати довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 19 червня на Одещині завершились пошуки семирічної Соломії Тарасюк, яка 18 червня ввечері вийшла з дому та зникла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер, треба і повісити оце утворення! Але ж привладні саботують внесення нагальних ЗМІН до законодавства, уже 3 роки!! З забороною виробництва протипіхотних мін в Україні, вони, на одному подиху злампічили усе в ТУРБЛРЕЖИМІ, а ось тут…
Волонтерка. Частіше дивимось у дзеркало.
https://dl-news.defence-line.org/?p=61614
..
По всем сайтам его уже заочно приговорили ко всем живодёрным ( скрепным) казням и вообще треш треш...
А то што менты зарабатывают на шантаже в таких страшных статьях ( всякое насилие по отношению к деткам) как будто забываем? Ханжами все стали, лишь бы поорать вместе со стадом 🤮🤡
По умному, детали такие никто не имеет право раскрывать, даже безуглые речники мвд 🤡
Потомушто 1 ошибка или подстава и жизнь сломали не тому, а человечка все равно не вернешь..
Джихад в отдельно взятом кишлаке...
Ну и нужно понимать сколько больных и контуженых сейчас с птрс. И своих коллег ОП распустило из учереждений ( закрыли многие психоневрологи )
А збоченьца маньяка рыло замазано...
Ухилянт... вл бы в майке я ухилянт.
Много дебилов стало бы на защиту падлы