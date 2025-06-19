Вбивство 7-річної дівчинки на Одещині: затримано 31-річного підозрюваного. ФОТО

Правоохоронці Одеської області затримали 31-річного підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк, яку знайшли мертвою надвечір 19 червня.

Про це повідомили поліція Одеської області та Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чоловік проживав поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя. Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Однак точну причину встановить судово-медична експертиза.

"Щоб приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні", - розповіли у поліції.

Поліціянти вилучили з місця злочину низку речових доказів – біологічні сліди та біологічні зразки вбитої й підозрюваного, які передали на експертизу.

Крім того, чоловік був у розшуку за ТЦК та СП. Наразі підозрюваного затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 червня на Одещині завершились пошуки семирічної Соломії Тарасюк, яка 18 червня ввечері вийшла з дому та зникла.