УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7260 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вбивство дітей
13 692 48

Вбивство 7-річної дівчинки на Одещині: затримано 31-річного підозрюваного. ФОТО

Правоохоронці Одеської області затримали 31-річного підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк, яку знайшли мертвою надвечір 19 червня.

Про це повідомили поліція Одеської області та Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чоловік проживав поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя. Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Однак точну причину встановить судово-медична експертиза.

"Щоб приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні", - розповіли у поліції.

Поліціянти вилучили з місця злочину низку речових доказів – біологічні сліди та біологічні зразки вбитої й підозрюваного, які передали на експертизу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вийшла з дому та зникла: на Одещині 7-річну дівчинку знайшли мертвою, - Нацполіція. ФОТО

На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки

Крім того, чоловік був у розшуку за ТЦК та СП. Наразі підозрюваного затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок війни РФ проти України загинула 631 дитина, понад 2 тисячі - поранені, ще 2244 зникли безвісти

Вбивство Соломії Тарасюк: затримали підозрюваного
Вбивство Соломії Тарасюк: затримали підозрюваного

Нагадаємо, 19 червня на Одещині завершились пошуки семирічної Соломії Тарасюк, яка 18 червня ввечері вийшла з дому та зникла.

Автор: 

діти (5318) Одеська область (3495) Нацполіція (15510) вбивство (3214) Офіс Генпрокурора (3441)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Скільки мерзоти розвелось ,таку погань треба тільки знищувати.
показати весь коментар
19.06.2025 21:04 Відповісти
+7
На органи пустити.
показати весь коментар
19.06.2025 20:54 Відповісти
+7
Воно кінчена мерзота...
показати весь коментар
19.06.2025 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На органи пустити.
показати весь коментар
19.06.2025 20:54 Відповісти
не за тими тцк з мусорами полює!хоча Ддеса це священна корова! там майже всі повідкуплялись!
показати весь коментар
19.06.2025 20:55 Відповісти
А якби вбивство вчинив не поганий узилянт, а воїн-захисник? Ви б стали його виправдовувати? Мовляв, ну що тут такого, він ж захищав нас на фронті, ну помилився не подумав, що ж тут такого
показати весь коментар
19.06.2025 22:55 Відповісти
Ні, навпаки військових я б карав ще дужче
показати весь коментар
11.08.2025 00:48 Відповісти
Добру роботу, виконали правоохоронці Одесчини!
Тепер, треба і повісити оце утворення! Але ж привладні саботують внесення нагальних ЗМІН до законодавства, уже 3 роки!! З забороною виробництва протипіхотних мін в Україні, вони, на одному подиху злампічили усе в ТУРБЛРЕЖИМІ, а ось тут…
Волонтерка. Частіше дивимось у дзеркало.
https://dl-news.defence-line.org/?p=61614
показати весь коментар
19.06.2025 21:02 Відповісти
Скільки мерзоти розвелось ,таку погань треба тільки знищувати.
показати весь коментар
19.06.2025 21:04 Відповісти
ЕСЛИ найдут виновника а не крайнего
..
показати весь коментар
19.06.2025 21:12 Відповісти
На жаль, такі завжди були, є і будуть...
показати весь коментар
22.06.2025 12:35 Відповісти
Воно кінчена мерзота...
показати весь коментар
19.06.2025 21:06 Відповісти
Якійсь треш...
По всем сайтам его уже заочно приговорили ко всем живодёрным ( скрепным) казням и вообще треш треш...
А то што менты зарабатывают на шантаже в таких страшных статьях ( всякое насилие по отношению к деткам) как будто забываем? Ханжами все стали, лишь бы поорать вместе со стадом 🤮🤡
По умному, детали такие никто не имеет право раскрывать, даже безуглые речники мвд 🤡
Потомушто 1 ошибка или подстава и жизнь сломали не тому, а человечка все равно не вернешь..
Джихад в отдельно взятом кишлаке...

Ну и нужно понимать сколько больных и контуженых сейчас с птрс. И своих коллег ОП распустило из учереждений ( закрыли многие психоневрологи )
показати весь коментар
19.06.2025 21:10 Відповісти
Хімічну кастрацію педофілу - і на зону. Там таких опускають зразу.
показати весь коментар
19.06.2025 21:19 Відповісти
И эту тварь надо убить, таким же способом, не жалко..
показати весь коментар
19.06.2025 21:39 Відповісти
Кастрация
показати весь коментар
19.06.2025 21:41 Відповісти
Пожизненно он должен быть питухом!убивать это простить его!!!
показати весь коментар
19.06.2025 21:42 Відповісти
Слідчі завершили розслідування смертельної ДТП у Дніпрі, внаслідок якої 1 грудня 2024 року загинула 10-річна дівчинка, ще четверо осіб, зокрема двоє дітей, дістали травм. Встановлено, що BMW рухався зі швидкістю, яка перевищувала дозволену майже вчетверо. За кермом перебував 19-річний водій, який після аварії втік, але згодом повернувся. Він досі під вартою. Його 17-річний пасажир раніше сам скоїв іншу ДТП, порушував запобіжний захід і неодноразово керував авто без прав. Обидві справи вже передано до суду. Також розпочато нове розслідування щодо підробки номерів авто та допуску до керування особи без права. Деталі: https://npu.gov.ua/news/slidchi-politsii-**********-rozsliduvannia-smertelnoi-dtp-u-dnipri-spravy-obokh-fihurantiv-narazi-rozghliadaiutsia-u-sudi
показати весь коментар
19.06.2025 22:15 Відповісти
ужас ... но верить полиции что то не верится
показати весь коментар
20.06.2025 06:48 Відповісти
Толерантность .имя жертвы пожалуйста..
А збоченьца маньяка рыло замазано...
Ухилянт... вл бы в майке я ухилянт.
Много дебилов стало бы на защиту падлы
показати весь коментар
20.06.2025 19:15 Відповісти
Тцк довел человека! Доколе?!
показати весь коментар
22.06.2025 11:44 Відповісти
 
 