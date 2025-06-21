РУС
У 5-летнего Кирилла, которого 3 суток искали на Прикарпатье, общее истощение организма. Угрозы жизни нет.. ФОТО

5-летний Кирилл, которого 3 суток разыскивали на Прикарпатье, сейчас находится под постоянным наблюдением медиков.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, врачи диагностировали общее истощение организма, его жизни ничего не угрожает.

Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь и обеспечивают надлежащий уход.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найден 5-летний мальчик на Прикарпатье, которого искали более 3 суток, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

найденный мальчик в Прикарпатье
найденный мальчик в Прикарпатье

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что найден 5-летний мальчик на Прикарпатье, которого искали более 3 суток.

Топ комментарии
+10
Ви прсто не жили в селі.
Ми в дитинстві чого лише не чудили.
Ходили на озеро в 5 км від будинку, чи в ліс.
А тут малий шпінгалет 5 рочків.
Вийшов за хвіртку і пішов чи то за котиком,
чи просто прогулятись.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:36 Ответить
+7
а як за батькив?де вони були коли зник хлопчик? велика подяка і вшануваня тим хто прийняв участь у ціеї трйх деній спасальній операції
показать весь комментарий
21.06.2025 12:17 Ответить
+2
Алекс, я авжеж розумію що українські селяни в цей момент знають про всі технології і навіть використовують їх. Наприклад:і нтернет є у всіх хто молодший чим 90 років, українські селяни використовують дрони для обробки полів з 2014 року.
Та не всі чіпляють на "дрібних бандитів" трекери. Бо це дорого, всюди свої, місцевість ми знаємо добре. Самі виберіть причину "чому"...
показать весь комментарий
21.06.2025 14:43 Ответить
