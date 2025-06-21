У 5-летнего Кирилла, которого 3 суток искали на Прикарпатье, общее истощение организма. Угрозы жизни нет.. ФОТО

5-летний Кирилл, которого 3 суток разыскивали на Прикарпатье, сейчас находится под постоянным наблюдением медиков.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, врачи диагностировали общее истощение организма, его жизни ничего не угрожает.

Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь и обеспечивают надлежащий уход.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что найден 5-летний мальчик на Прикарпатье, которого искали более 3 суток.