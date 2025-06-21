У 5-летнего Кирилла, которого 3 суток искали на Прикарпатье, общее истощение организма. Угрозы жизни нет.. ФОТО
5-летний Кирилл, которого 3 суток разыскивали на Прикарпатье, сейчас находится под постоянным наблюдением медиков.
Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, врачи диагностировали общее истощение организма, его жизни ничего не угрожает.
Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь и обеспечивают надлежащий уход.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что найден 5-летний мальчик на Прикарпатье, которого искали более 3 суток.
Ми в дитинстві чого лише не чудили.
Ходили на озеро в 5 км від будинку, чи в ліс.
А тут малий шпінгалет 5 рочків.
Вийшов за хвіртку і пішов чи то за котиком,
чи просто прогулятись.
і коштує копійки
Та не всі чіпляють на "дрібних бандитів" трекери. Бо це дорого, всюди свої, місцевість ми знаємо добре. Самі виберіть причину "чому"...
Головний принцип один- "нахіба витрачати+ ті причини які я вже описав".
Читати навчись, письменик ти поганий.
Мати тут не винна.
P.S.: ідея не звільняти зі служби по причині наявності дитини інваліда (в разі наявності матері), належить безуглій. Але право на відстрочку вони залишили.