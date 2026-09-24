3-річного Святослава, який учора загубився на Чернігівщині, знайшли живим, - Вигівський

На Чернігівщині правоохоронці відшукали 3-річного хлопчика, який загубився напередодні.

Про це повідомив глава МВС Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це повідомлення, на яке ми всі чекали всю ніч і ранок. 3-річного Святослава, який учора загубився на Чернігівщині, знайшли живим!



Пошукова операція тривала майже добу й не зупинялася ні на хвилину. Більше ніж 300 працівників системи МВС були залучені до пошуків: поліцейські, рятувальники, гвардійці, прикордонники. Працювали також кінологи та екіпажі БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Перевіряли кожен можливий маршрут, повторно прочісували територію.

"Сьогодні вранці виявили іграшку й активізували пошук у цьому секторі", - зазначив міністр.

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Хлопчика знайшли

Згодом аеророзвідники за допомогою тепловізора побачили дитину та оперативно передали інформацію наземним пошуковим групам.

"Із перших хвилин після порятунку Святослав перебуває під наглядом медиків. За попередніми даними, загрози життю, на щастя, немає.



Дякую кожному працівнику системи МВС, військовослужбовцям Збройних сил України, місцевим жителям та волонтерам за долучення до порятунку дитини", - підсумував Вигівський.

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