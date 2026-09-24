$1,5 тыс. за влияние на перевод в тыловую в/ч: сообщено о подозрении майору ТЦК в Днепре, - прокуратура. ФОТО
Майору — старшему офицеру мобилизационного отдела одного из РТЦК и СП г. Днепра — предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за оказание влияния на перевод в тыловую воинскую часть.
Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, майор получил неправомерную выгоду для себя за оказание влияния на принятие решения должностными лицами воинской части о переводе военнослужащего в тыловую воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы.
Так, в начале июля 2026 года, находясь в административном здании одного из РТЦК и СП г. Днепра, майор заверил военнослужащего в возможности повлиять на руководство воинской части для его перевода в тыловое подразделение и выдвинул требование о передаче 1500 долларов за решение этого вопроса.
В сентябре 2026 года военнослужащий прибыл по оговоренному адресу, где передал майору оговоренные 1500 долларов. После получения средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в порядке ст. 208 УПК Украины.
Подозрение и мера пресечения
Сообщается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.
По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 266 240 грн.
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