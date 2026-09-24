$1,5 тис. за вплив на переведення до тилової військової частини: повідомлено про підозру майору ТЦК у Дніпрі, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру майору - старшому офіцеру мобілізаційного відділу одного з РТЦК та СП м. Дніпра в одержанні неправомірної вигоди за вплив на переведення до тилової військової частини.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, майор одержав неправомірну вигоду для себе за вплив на ухвалення рішення посадовими особами військової частини щодо переведення військовослужбовця до тилової військової частини для подальшого проходження військової служби.

Так, на початку липня 2026 року, перебуваючи в адміністративній будівлі одного з РТЦК та СП м. Дніпра, майор запевнив військовослужбовця у можливості вплинути на керівництво військової частини для його переведення до тилового підрозділу та висунув вимогу про передачу 1500 доларів за вирішення цього питання.

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У вересні 2026 року військовослужбовець прибув за визначеною домовленістю адресою, де передав майору обумовлені 1500 доларів. Після отримання коштів його затримано працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

Підозра та запобіжний захід

Повідомляється, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

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За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 266 240 грн.