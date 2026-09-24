После атаки РФ задерживаются десятки поездов: отдельные рейсы отстают от графика более чем на 6 часов

После российской атаки 24 сентября в Украине фиксируются значительные задержки пассажирских и пригородных поездов. По состоянию на утро от графика отставали более 50 рейсов, а задержка некоторых из них превышала шесть часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о задержках свидетельствуют данные сервиса "Укрзализныци" и сообщения компании.

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Какие поезда задерживались больше всего

По состоянию на 10:10 больше всего от графика – на 6 часов 39 минут – отставали поезда №3/4 Днепр – Ужгород и №31/32 Запорожье – Перемышль.

Поезд №19/20 Киев – Хелм задерживался на 5 часов 25 минут. Рейсы №285/286 Львов – Днепр и №41/42 Трускавец – Днепр отставали от графика на 5 часов 16 минут.

Задержки более чем на пять часов также фиксировались на рейсах Черновцы – Кривой Рог и Рахов – Кривой Рог. Поезда из Днепра в Ивано-Франковск и Черновцы отставали от графика на 4 часа 53 минуты, а рейс Харьков – Хелм – на 4 часа 27 минут.

Значительная часть остальных поездов задерживалась примерно на 2–3 часа.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что больше всего от графика отстают поезда, курсирующие из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровской области.

Задерживаются и пригородные рейсы

Из-за ситуации с безопасностью днем 24 сентября "Укрзализныця" также сообщила о задержках ряда пригородных и региональных рейсов.

В частности, поезд №6092 Черкассы – Гребенка отправляется со станции Мехедовка с задержкой в 4 часа, а №6357 Огульцы – Божково – с задержкой в 3 часа 25 минут.

Поезд №6917 Нежин – Киев-Пассажирский (Северная) задерживается на 2 часа 50 минут, №6206/6014 Козятин-1 – Киев-Пассажирский – на 2 часа 45 минут, а №6284 Ровно – Шепетовка – на 1 час 50 минут.

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Также отстают от графика:

№6543 Ромодан – Ромны – на 1 час 26 минут;

№840 Одесса-Главная – Винница – на 47 минут;

№6363 Ромодан – Гребенка – на 42 минуты;

№6704/6703 Киев-Пассажирский (Северная) – Мироновка – на 22 минуты.

Кроме того, из-за ситуации с безопасностью и длительной задержки на маршруте между Черниговской и Сумской областями пассажирам 24 сентября рекомендуется воспользоваться поездом №6458 Нежин – Конотоп-Пассажирский вместо №6454 и №6457 Конотоп-Пассажирский – Нежин вместо №6455.

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Движение поездов в Киеве во время атаки не останавливали

Во время массированной российской атаки на столицу "Укрзализныце" удалось не останавливать движение пассажирских поездов. На Центральном вокзале и вокзале Дарница посадку и высадку пассажиров осуществляли через подземные переходы в соответствии с алгоритмом для желтого уровня воздушной угрозы.

Железнодорожные вокзалы столицы в результате атаки не пострадали.

Поезда Kyiv City Express курсируют по полному кольцу с задержками в пределах 10–30 минут.

В "Укрзализныце" напомнили, что пассажиров, которые из-за воздушной тревоги не успеют на свой рейс, по тому же билету доставят другим поездом.

В случае воздушной тревоги пассажирам рекомендуется не ждать задержанные рейсы на платформах, а находиться в укрытии или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры — более 200 метров.

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