Після атаки РФ затримуються десятки поїздів: окремі рейси відстають від графіка більш ніж на 6 годин

Після російської атаки 24 вересня в Україні фіксують масштабні затримки пасажирських і приміських поїздів. Станом на ранок від графіка відставали понад 50 рейсів, а затримка окремих із них перевищувала шість годин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про затримки свідчать дані сервісу "Укрзалізниці" та повідомлення компанії.

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Які поїзди затримувалися найбільше

Станом на 10:10 найбільше від графіка – на 6 годин 39 хвилин – відставали поїзди №3/4 Дніпро – Ужгород та №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Поїзд №19/20 Київ – Хелм затримувався на 5 годин 25 хвилин. Рейси №285/286 Львів – Дніпро та №41/42 Трускавець – Дніпро відставали від графіка на 5 годин 16 хвилин.

Затримки більш ніж на п’ять годин також фіксувалися на рейсах Чернівці – Кривий Ріг та Рахів – Кривий Ріг. Поїзди з Дніпра до Івано-Франківська та Чернівців відставали від графіка на 4 години 53 хвилини, а рейс Харків – Хелм – на 4 години 27 хвилин.

Значна частина інших поїздів затримувалася приблизно на 2–3 години.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Затримуються і приміські рейси

Через безпекову ситуацію вдень 24 вересня "Укрзалізниця" також повідомила про затримки низки приміських і регіональних рейсів.

Зокрема, поїзд №6092 Черкаси – Гребінка курсує зі станції Мехедівка із затримкою 4 години, а №6357 Огульці – Божкове – із затримкою 3 години 25 хвилин.

Поїзд №6917 Ніжин – Київ-Пасажирський (Північна) затримується на 2 години 50 хвилин, №6206/6014 Козятин-1 – Київ-Пасажирський – на 2 години 45 хвилин, а №6284 Рівне – Шепетівка – на 1 годину 50 хвилин.

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Також відстають від графіка:

№6543 Ромодан – Ромни – на 1 годину 26 хвилин;

№840 Одеса-Головна – Вінниця – на 47 хвилин;

№6363 Ромодан – Гребінка – на 42 хвилини;

№6704/6703 Київ-Пасажирський (Північна) – Миронівка – на 22 хвилини.

Крім того, через безпекову ситуацію та тривалу затримку на маршруті між Чернігівщиною та Сумщиною пасажирам 24 вересня рекомендують скористатися поїздом №6458 Ніжин – Конотоп-Пасажирський замість №6454 та №6457 Конотоп-Пасажирський – Ніжин замість №6455.

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Рух поїздів у Києві під час атаки не зупиняли

Під час масованої російської атаки на столицю "Укрзалізниці" вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів. На Центральному вокзалі та вокзалі Дарниця посадку й висадку пасажирів здійснювали через підземні переходи відповідно до алгоритму для жовтого рівня повітряної загрози.

Залізничні вокзали столиці внаслідок атаки не зазнали пошкоджень.

Поїзди Kyiv City Express курсують повним кільцем із затримками в межах 10–30 хвилин.

В "Укрзалізниці" нагадали, що пасажирів, які через повітряну тривогу не встигнуть на свій рейс, за тим самим квитком доправлять іншим поїздом.

У разі повітряної тривоги пасажирів закликають не чекати на затримані рейси на платформах, а перебувати в укритті або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури – понад 200 метрів.

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