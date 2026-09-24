День пребывания в российском плену предлагают засчитывать как три дня службы при подсчете выслуги лет, – Офис Военного омбудсмена
Один день пребывания украинского военнослужащего в российском плену предлагается засчитывать как три дня военной службы при подсчете выслуги лет. Соответствующие изменения должны учитываться как при назначении пенсии, так и при определении ее размера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Офисе военного омбудсмена.
По информации Офиса, соответствующее законодательное предложение уже подготовлено и направлено в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
В настоящее время законодательство не предусматривает для военнослужащих, переживших российский плен, отдельных льгот при подсчете выслуги лет и начислении пенсии.
В Офисе Военного омбудсмена обратили внимание, что во время пребывания в плену военные лишены возможности продолжать службу и профессионально развиваться. Поэтому действующий общий порядок расчета выслуги не учитывает всех обстоятельств и последствий пребывания в российском плену.
"Военнослужащие, пережившие российский плен, заслуживают дополнительных социальных гарантий и поддержки со стороны государства", — подчеркнули в Офисе.
Военный омбудсмен призвал народных депутатов поддержать предложенные изменения.
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