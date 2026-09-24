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Новости Выплаты военным
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День пребывания в российском плену предлагают засчитывать как три дня службы при подсчете выслуги лет, – Офис Военного омбудсмена

Военным предлагают засчитывать один день в российском плену как три дня службы

Один день пребывания украинского военнослужащего в российском плену предлагается засчитывать как три дня военной службы при подсчете выслуги лет. Соответствующие изменения должны учитываться как при назначении пенсии, так и при определении ее размера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Офисе военного омбудсмена.

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По информации Офиса, соответствующее законодательное предложение уже подготовлено и направлено в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В настоящее время законодательство не предусматривает для военнослужащих, переживших российский плен, отдельных льгот при подсчете выслуги лет и начислении пенсии.

В Офисе Военного омбудсмена обратили внимание, что во время пребывания в плену военные лишены возможности продолжать службу и профессионально развиваться. Поэтому действующий общий порядок расчета выслуги не учитывает всех обстоятельств и последствий пребывания в российском плену.

"Военнослужащие, пережившие российский плен, заслуживают дополнительных социальных гарантий и поддержки со стороны государства", — подчеркнули в Офисе.

Военный омбудсмен призвал народных депутатов поддержать предложенные изменения.

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Топ комментарии
+13
Зелені покидьки вже заохочують до здачі в полон.
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24.09.2026 18:07 Ответить
+12
Які можуть бути пільги за полон? Пільгою є вже те, що не впаяли строк за здачу в полон. Це вже нагадує дурдом: пільги за полон.
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24.09.2026 18:02 Ответить
+11
Попадання в полон різні,одні здаються при першому бою,інші--відстрілюються до останньго патрону і поранені. На можна робити зрівняловку.
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24.09.2026 18:04 Ответить

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