Саперам и военным инженерам предлагают доплачивать до 60 тыс. грн за работу в зоне поражения FPV-дронов

Для военнослужащих, которые обустраивают позиции, устанавливают антидроновые сетки и выполняют другие инженерные работы под угрозой FPV-дронов, предлагают ввести дополнительное вознаграждение в размере до 60 тыс. грн в месяц. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Кабинета Министров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о петиции №41/010779-26эп об изменении подхода к выплатам военнослужащим Сил поддержки, инженерно-саперных и технических подразделений. По состоянию на 31 августа петиция набрала всего 24 голоса из 25 тысяч необходимых.

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Опасные работы предлагают оплачивать отдельно

Автор петиции Василий Черкашин обращает внимание на то, что инженерно-саперные, понтонно-мостовые подразделения, подразделения РХБЗ и ремонтные бригады выполняют задачи под угрозой обстрелов и атак беспилотников.

В частности, военные расчищают сектора обзора и ведения огня, сооружают невзрывные и комбинированные заграждения, устанавливают противотанковые "ежи" и бетонные пирамиды, а также монтируют антидроновые коридоры и защитные сетки на логистических путях.

В то же время, как отмечается в петиции, нынешняя система дополнительных выплат может не учитывать реальный уровень опасности такой работы, если она выполняется не непосредственно на "нулевом" рубеже и классифицируется как тыловое обеспечение.

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До 60 тысяч гривен в месяц за работу под FPV

В петиции предлагается законодательно отнести отдельные инженерные работы в районах активных боевых действий к высокорисковым. Речь идет, в частности, об установке заграждений, монтаже и обслуживании антидроновых коридоров и сеток, а также расчистке секторов ведения огня в условиях визуального контакта с вражескими БПЛА.

Размер дополнительного вознаграждения предлагается определять по дифференцированной балльной системе – в зависимости от объема фактически выполненной работы и уровня риска.

Наибольшую дополнительную выплату - 60 тыс. грн в месяц - предлагается начислять за дни непосредственного выполнения задач по защите позиций или установке антидроновых сеток в зоне поражения FPV-дронами.

Пока это лишь петиция: предложенные выплаты не введены, и для изменения действующей системы вознаграждений необходимы соответствующие решения государственных органов.

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