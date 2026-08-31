Саперам и военным инженерам предлагают доплачивать до 60 тыс. грн за работу в зоне поражения FPV-дронов
Для военнослужащих, которые обустраивают позиции, устанавливают антидроновые сетки и выполняют другие инженерные работы под угрозой FPV-дронов, предлагают ввести дополнительное вознаграждение в размере до 60 тыс. грн в месяц. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Кабинета Министров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о петиции №41/010779-26эп об изменении подхода к выплатам военнослужащим Сил поддержки, инженерно-саперных и технических подразделений. По состоянию на 31 августа петиция набрала всего 24 голоса из 25 тысяч необходимых.
Опасные работы предлагают оплачивать отдельно
Автор петиции Василий Черкашин обращает внимание на то, что инженерно-саперные, понтонно-мостовые подразделения, подразделения РХБЗ и ремонтные бригады выполняют задачи под угрозой обстрелов и атак беспилотников.
В частности, военные расчищают сектора обзора и ведения огня, сооружают невзрывные и комбинированные заграждения, устанавливают противотанковые "ежи" и бетонные пирамиды, а также монтируют антидроновые коридоры и защитные сетки на логистических путях.
В то же время, как отмечается в петиции, нынешняя система дополнительных выплат может не учитывать реальный уровень опасности такой работы, если она выполняется не непосредственно на "нулевом" рубеже и классифицируется как тыловое обеспечение.
До 60 тысяч гривен в месяц за работу под FPV
В петиции предлагается законодательно отнести отдельные инженерные работы в районах активных боевых действий к высокорисковым. Речь идет, в частности, об установке заграждений, монтаже и обслуживании антидроновых коридоров и сеток, а также расчистке секторов ведения огня в условиях визуального контакта с вражескими БПЛА.
Размер дополнительного вознаграждения предлагается определять по дифференцированной балльной системе – в зависимости от объема фактически выполненной работы и уровня риска.
Наибольшую дополнительную выплату - 60 тыс. грн в месяц - предлагается начислять за дни непосредственного выполнения задач по защите позиций или установке антидроновых сеток в зоне поражения FPV-дронами.
Пока это лишь петиция: предложенные выплаты не введены, и для изменения действующей системы вознаграждений необходимы соответствующие решения государственных органов.
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