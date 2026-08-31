Саперам та військовим інженерам пропонують доплачувати до 60 тис. грн за роботу в зоні ураження FPV-дронів
Для військовослужбовців, які облаштовують позиції, встановлюють антидронові сітки та виконують інші інженерні роботи під загрозою FPV-дронів, пропонують запровадити додаткову винагороду до 60 тис. грн на місяць. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ , йдеться про петицію №41/010779-26еп щодо зміни підходу до виплат військовослужбовцям Сил підтримки, інженерно-саперних і технічних підрозділів. Станом на 31 серпня петиція набрала усього 24 голоси з 25 тисяч необхідних.
Ризиковані роботи пропонують оплачувати окремо
Автор петиції Василь Черкашин звертає увагу, що інженерно-саперні, понтонно-мостові підрозділи, підрозділи РХБЗ та ремонтні бригади виконують завдання під загрозою обстрілів і атак безпілотників.
Зокрема, військові розчищають сектори огляду та ведення вогню, облаштовують невибухові й комбіновані загородження, встановлюють протитанкові "їжаки" та бетонні піраміди, а також монтують антидронові коридори і захисні сітки на логістичних шляхах.
Водночас, як зазначається у петиції, нинішня система додаткових виплат може не враховувати реальний рівень небезпеки такої роботи, якщо вона виконується не безпосередньо на "нульовому" рубежі та класифікується як тилове обладнання.
До 60 тисяч гривень на місяць за роботу під FPV
У петиції пропонують законодавчо віднести окремі інженерні роботи в районах активних бойових дій до високоризикових. Йдеться, зокрема, про встановлення загороджень, монтаж та обслуговування антидронових коридорів і сіток, а також розчищення секторів ведення вогню в умовах візуального контакту з ворожими БпЛА.
Розмір додаткової винагороди пропонують визначати за диференційованою бальною системою – залежно від обсягу фактично виконаної роботи та рівня ризику.
Найвищу додаткову виплату – 60 тис. грн на місяць – пропонується нараховувати за дні безпосереднього виконання завдань із захисту позицій або встановлення антидронових сіток у зоні ураження FPV-дронами.
Наразі це лише петиція: запропоновані виплати не запроваджені й для зміни чинної системи винагород необхідні відповідні рішення державних органів.
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