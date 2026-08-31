Саперам та військовим інженерам пропонують доплачувати до 60 тис. грн за роботу в зоні ураження FPV-дронів

Для військовослужбовців, які облаштовують позиції, встановлюють антидронові сітки та виконують інші інженерні роботи під загрозою FPV-дронів, пропонують запровадити додаткову винагороду до 60 тис. грн на місяць. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , йдеться про петицію №41/010779-26еп щодо зміни підходу до виплат військовослужбовцям Сил підтримки, інженерно-саперних і технічних підрозділів. Станом на 31 серпня петиція набрала усього 24 голоси з 25 тисяч необхідних.

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Ризиковані роботи пропонують оплачувати окремо

Автор петиції Василь Черкашин звертає увагу, що інженерно-саперні, понтонно-мостові підрозділи, підрозділи РХБЗ та ремонтні бригади виконують завдання під загрозою обстрілів і атак безпілотників.

Зокрема, військові розчищають сектори огляду та ведення вогню, облаштовують невибухові й комбіновані загородження, встановлюють протитанкові "їжаки" та бетонні піраміди, а також монтують антидронові коридори і захисні сітки на логістичних шляхах.

Водночас, як зазначається у петиції, нинішня система додаткових виплат може не враховувати реальний рівень небезпеки такої роботи, якщо вона виконується не безпосередньо на "нульовому" рубежі та класифікується як тилове обладнання.

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До 60 тисяч гривень на місяць за роботу під FPV

У петиції пропонують законодавчо віднести окремі інженерні роботи в районах активних бойових дій до високоризикових. Йдеться, зокрема, про встановлення загороджень, монтаж та обслуговування антидронових коридорів і сіток, а також розчищення секторів ведення вогню в умовах візуального контакту з ворожими БпЛА.

Розмір додаткової винагороди пропонують визначати за диференційованою бальною системою – залежно від обсягу фактично виконаної роботи та рівня ризику.

Найвищу додаткову виплату – 60 тис. грн на місяць – пропонується нараховувати за дні безпосереднього виконання завдань із захисту позицій або встановлення антидронових сіток у зоні ураження FPV-дронами.

Наразі це лише петиція: запропоновані виплати не запроваджені й для зміни чинної системи винагород необхідні відповідні рішення державних органів.

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