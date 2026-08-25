Знаючи про "діру" в $27 млрд, гроші витрачали на марафон та кешбек, - Железняк поставив Зеленському 4 питання про дефіцит фінансування для ЗСУ

В Україні дефіцит фінансування Сил оборони сягнув 27 мільярдів доларів, а кошти, закладені для Міністерства оборони, вже вичерпано. Через "діру" в бюджеті є запитання до президента Володимира Зеленського щодо неефективного витрачання державних коштів та провалу зобов’язань перед ЄС.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Нестача коштів у бюджеті

"Нам справді зараз не вистачає 27 (можливо, більше) млрд $. Це абсолютна правда", - пише нардеп.

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Запитання до Зеленського

Далі він ставить чотири публічні запитання і до президента, і до його депутатів:

"Що з цього є новиною? Коли голосували і за Бюджет 2026, і за його зміну, про це прямо говорив я і інші колеги. Що там діра і він нереалістичний. Особливо в частині зарплат військових", - нагадує депутат.

"Як, знаючи про таку проблему, можна було витрачати гроші на марафон, єбачок, кешбек, роздачу по 1500 грн і навіть "тисячовесну"???", - продовжує він.

"Хто понесе персональну відповідальність за те, що зараз на майже 8 млрд євро у нас провалено зобов'язань по ЄС? І ці гроші ми не отримаємо", - додає Железняк.

"Хто понесе відповідальність за команду комітету правоохоронної діяльності за те, що відхилили одразу 5 законів, під які прив'язане фінансування (в тому числі цього року)?", - запитує він.

На думку Железняка, на ці питання має відповідати президент. А не виходити в кінці вже 3-го кварталу року і говорити про те, що раптом вони зрозуміли про діру на 27-м млрд доларів.

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Що передувало?

Раніше Зеленський повідомив, що дефіцит фінансування Сил оборони становить $27 млрд, Міноборони використало закладені кошти.