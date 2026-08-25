Зная о "дыре" в $27 млрд, деньги тратили на марафон и кэшбэк, - Железняк задал Зеленскому 4 вопроса о дефиците финансирования ВСУ

В Украине дефицит финансирования Сил обороны достиг 27 миллиардов долларов, а средства, заложенные для Министерства обороны, уже исчерпаны. Из-за "дыры" в бюджете к президенту Владимиру Зеленскому обращаются с вопросами о неэффективном расходовании государственных средств и невыполнении обязательств перед ЕС.

Об этом пишет в Facebook народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нехватка средств в бюджете

"Нам действительно сейчас не хватает 27 (возможно, больше) млрд $. Это абсолютная правда", — пишет нардеп.

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Вопросы к Зеленскому

Далее он задает четыре публичных вопроса и президенту, и его депутатам:

"Что в этом нового? Когда голосовали и за бюджет на 2026 год, и за его изменение, об этом прямо говорили я и другие коллеги. Что там дыра и он нереалистичен. Особенно в части зарплат военных", — напоминает депутат.

"Как, зная о такой проблеме, можно было тратить деньги на марафон, ебачок, кэшбэк, раздачу по 1500 грн и даже "тысячевесну"???", — продолжает он.

"Кто понесет личную ответственность за то, что сейчас у нас провалены обязательства перед ЕС почти на 8 млрд евро? И эти деньги мы не получим", — добавляет Железняк.

"Кто понесет ответственность за работу комитета по правоохранительной деятельности за то, что отклонили сразу 5 законов, к которым привязано финансирование (в том числе в этом году)?", — спрашивает он.

По мнению Железняка, на эти вопросы должен отвечать президент. А не выходить в конце уже 3-го квартала года и говорить о том, что вдруг они поняли о дыре в 27 млрд долларов.

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Что этому предшествовало?

Ранее Зеленский сообщил, что дефицит финансирования Сил обороны составляет $27 млрд, Минобороны использовало заложенные средства.