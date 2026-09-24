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День російського полону пропонують зараховувати за три дні служби під час обчислення вислуги років, - Офіс Військового омбудсмана

Військовим пропонують зараховувати день у російському полоні за три дні служби

Один день перебування українського військовослужбовця в російському полоні пропонують зараховувати як три дні військової служби під час обчислення вислуги років. Відповідні зміни мають враховуватися як для призначення пенсії, так і для визначення її розміру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Офісі Військового омбудсмана.

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За інформацією Офісу, відповідну законодавчу пропозицію вже підготували та направили до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Наразі законодавство не передбачає для військовослужбовців, які пережили російський полон, окремих пільг під час обчислення вислуги років та нарахування пенсії.

В Офісі Військового омбудсмана звернули увагу, що під час перебування в полоні військові позбавлені можливості продовжувати службу та професійно розвиватися. Тому чинний загальний порядок розрахунку вислуги не враховує всіх обставин і наслідків перебування в російському полоні.

"Військовослужбовці, які пережили російський полон, заслуговують на додаткові соціальні гарантії та підтримку з боку держави", – наголосили в Офісі.

Військовий омбудсман закликав народних депутатів підтримати запропоновані зміни.

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військовополонені (1207) полон (1774) служба (49) військовослужбовці (5322)
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Топ коментарі
+13
Зелені покидьки вже заохочують до здачі в полон.
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24.09.2026 18:07 Відповісти
+12
Які можуть бути пільги за полон? Пільгою є вже те, що не впаяли строк за здачу в полон. Це вже нагадує дурдом: пільги за полон.
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24.09.2026 18:02 Відповісти
+11
Попадання в полон різні,одні здаються при першому бою,інші--відстрілюються до останньго патрону і поранені. На можна робити зрівняловку.
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24.09.2026 18:04 Відповісти

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