РФ использует Гуляйполе в качестве плацдарма для наступления на Запорожье, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО
Российская оккупационная армия рассматривает Гуляйполе как плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении Запорожья. В то же время подразделения Сил обороны под оперативным руководством 7-го корпуса ДШВ активно противодействуют планам врага.
Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Характер местности позволяет захватчикам не только удерживать большое количество солдат, но и создать разветвленную сеть командных пунктов.
"Городская застройка позволяет противнику накапливать личный состав и технику, развертывать пункты управления, устанавливать артиллерийские позиции и точки взлета пилотов", — говорится в сообщении.
Имеющаяся инфраструктура позволяет врагу реализовывать свои планы более скрытно, отмечают десантники.
Удары по вражеским позициям
Чтобы нейтрализовать наступательный потенциал армии страны-агрессора, 7-й корпус ДШВ совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой спланировали и нанесли серию результативных ударов по вражеским позициям. Под прицел артиллеристов попали САУ, гаубицы, артиллерийские системы, живая сила противника и единицы бронетехники.
"Среди уничтоженной техники — танк Т-55. Это средний танк для действий в условиях применения ядерного оружия, принятый на вооружение советской армии в 1950-х годах", — сообщают в 7-м корпусе.
Что предшествовало
Стоит напомнить, что ранее Силы обороны затруднили логистику оккупантов на Гуляйпольском направлении. Бойцы разрушили критически важные мосты в районе города Пологи, которые враг использовал для подвоза техники, личного состава и боеприпасов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про результати розслідування цього випадку до цього часу нічого не відомо.