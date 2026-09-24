РФ использует Гуляйполе в качестве плацдарма для наступления на Запорожье, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Российская оккупационная армия рассматривает Гуляйполе как плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении Запорожья. В то же время подразделения Сил обороны под оперативным руководством 7-го корпуса ДШВ активно противодействуют планам врага.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Характер местности позволяет захватчикам не только удерживать большое количество солдат, но и создать разветвленную сеть командных пунктов.

"Городская застройка позволяет противнику накапливать личный состав и технику, развертывать пункты управления, устанавливать артиллерийские позиции и точки взлета пилотов", — говорится в сообщении.

Имеющаяся инфраструктура позволяет врагу реализовывать свои планы более скрытно, отмечают десантники.

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Удары по вражеским позициям

Чтобы нейтрализовать наступательный потенциал армии страны-агрессора, 7-й корпус ДШВ совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой спланировали и нанесли серию результативных ударов по вражеским позициям. Под прицел артиллеристов попали САУ, гаубицы, артиллерийские системы, живая сила противника и единицы бронетехники.

"Среди уничтоженной техники — танк Т-55. Это средний танк для действий в условиях применения ядерного оружия, принятый на вооружение советской армии в 1950-х годах", — сообщают в 7-м корпусе.

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Что предшествовало

Стоит напомнить, что ранее Силы обороны затруднили логистику оккупантов на Гуляйпольском направлении. Бойцы разрушили критически важные мосты в районе города Пологи, которые враг использовал для подвоза техники, личного состава и боеприпасов.