РФ використовує Гуляйполе як плацдарм для наступу на Запоріжжя, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Російська окупаційна армія розглядає Гуляйполе як плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку Запоріжжя. Водночас підрозділи Сил Оборони під оперативним керівництвом 7 корпусу ДШВ активно протидіють планам ворога.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Характер місцевості дозволяє загарбникам не лише утримувати велику кількість солдатів, а й створити розгалужену мережу командних пунктів.

"Міська забудова дозволяє противнику накопичувати особовий склад і техніку, розгортати пункти управління, встановлювати артилерійські позиції та точки злету пілотів", - йдеться у повідомленні.

Наявна інфраструктура дозволяє ворогу реалізовувати свої плани більш приховано, наголошують десантники.

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Удари по ворожих позиціях

Щоб нейтралізувати наступальний потенціал армії країни-агресорки, 7-й корпус ДШВ спільно із 44 окремою артилерійською бригадою спланували та завдали серію результативних ударів по ворожих позиціях. Під приціл артилеристів потрапили САУ, гаубиці, артсистеми, жива сила противника та рідкісні елементи бронетехніки.

"Серед знищеної техніки – танк Т-55. Це – середній танк для дій в умовах застосування ядерної зброї, прийнятий на озброєння радянської армії у 1950-х роках", - звітують у 7-му корпусі.

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Що передувало

Варто нагадати, що раніше Сили Оборони ускладнили логістику окупантів на Гуляйпільському напрямку. Бійці зруйнували критично важливі мости у районі міста Пологи, які ворог використовував для підвезення техніки, особового складу та боєприпасів.