Президент Сербии Вучич заявил о необходимости реформирования ООН
Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности нуждаются в немедленных реформах, чтобы соответствовать реалиям современного мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Сербии Александар Вучич заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, пишет "Укрінформ".
Вучич выступил за реформу ООН
По словам Вучича, Сербия поддерживает реформирование системы ООН, чтобы сделать Организацию более эффективной и лучше адаптировать ее к современным условиям.
"Сербия поддерживает ООН и реформу ее системы, чтобы сделать Организацию более эффективной и лучше приспособленной к реалиям сегодняшнего дня", - сказал он.
Президент Сербии также заявил о необходимости сделать Совет Безопасности ООН более представительным.
Сербия предлагает увеличить представительство государств
Вучич отметил, что Сербия поддерживает расширение участия развивающихся стран, в частности африканских.
"Мы выступаем за большую репрезентативность Совета Безопасности путем расширения участия развивающихся стран, особенно африканских. А также поддерживаем более инклюзивное региональное представительство и предоставление одного дополнительного места в восточноевропейской группе", - отметил сербский лидер.
Он добавил, что без возвращения к ранее согласованным принципам деятельности ООН не ожидает прогресса в достижении Организацией конкретных результатов.
- В Нью-Йорке на этой неделе проходит 81-я Генеральная Ассамблея ООН. В рамках мероприятия 22 сентября президент Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
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завтра може бути інша.
Що цікаво всі знають, що треба робити і ніхто не пропонує як і кому.
- Я ×уйла злякалася. (С)