Президент Сербии Вучич заявил о необходимости реформирования ООН

Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности нуждаются в немедленных реформах, чтобы соответствовать реалиям современного мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Сербии Александар Вучич заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, пишет "Укрінформ".

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Вучич выступил за реформу ООН

По словам Вучича, Сербия поддерживает реформирование системы ООН, чтобы сделать Организацию более эффективной и лучше адаптировать ее к современным условиям.

"Сербия поддерживает ООН и реформу ее системы, чтобы сделать Организацию более эффективной и лучше приспособленной к реалиям сегодняшнего дня", - сказал он.

Президент Сербии также заявил о необходимости сделать Совет Безопасности ООН более представительным.

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Сербия предлагает увеличить представительство государств

Вучич отметил, что Сербия поддерживает расширение участия развивающихся стран, в частности африканских.

"Мы выступаем за большую репрезентативность Совета Безопасности путем расширения участия развивающихся стран, особенно африканских. А также поддерживаем более инклюзивное региональное представительство и предоставление одного дополнительного места в восточноевропейской группе", - отметил сербский лидер.

Он добавил, что без возвращения к ранее согласованным принципам деятельности ООН не ожидает прогресса в достижении Организацией конкретных результатов.