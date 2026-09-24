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Новости Обстрелы Украины
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Зеленский на Генассамблее ООН: Более 2,1 тыс. ракет и 63 тыс. дронов применила РФ против Украины в этом году. Выдержала бы ваша страна?

Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН

С начала этого года Россия уже применила против Украины более 2100 ракет различных типов и 63 тысячи ударных дронов различных типов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к Генеральной Ассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ.

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Чем бьют россияне

Он отметил, что более 950 ракет из 2100 — это баллистические ракеты.

Из 63 тысяч ударных дронов различных типов, которыми РФ атаковала Украину в течение восьми месяцев этого года, более 7700 были реактивными "Шахедами" — "по-настоящему разрушительным и опасным оружием".

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Украина выдержала

"Выдержала бы ваша страна, если бы, не дай бог, вам пришлось столкнуться с чем-то подобным? Украина выдержала", — подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25980) ООН (4382) ракеты (4250) дроны (8270)
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Топ комментарии
+10
Лише не сказав,хто відкрив росіянам ворота в країну,відвівши війська з півд.напрямку,розмінувавши Чонгар,вилучивши клістрони з ракетних частин,без яких ракети сліпі.
По північному напрямку взагалі не готувались до відбиття атаки,на обох напрямках збудували автотраси,щоб рос.бронетехніка могла швидко підїхати до околиць столиці.
Хоча, це йому ще скаже якийсь лідер з ЄС,якому зейло вспіє добре насолить.
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24.09.2026 17:09 Ответить
+8
А навіщо їм витримувати, вони готувалися заздалегідь і те, чим ми знищуємо москалів дали вони. А от що ти зробив щоб і ми могли впевнено дати відповідь, а не утримувати удари по нам, а потім пишатися тим, що українці гинуть, але не дають змоги здати Україну
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24.09.2026 17:02 Ответить
+7
Всі розвідки Світу стукали у набат, що Раша готує повномаштабну, а Боневтік в цей час крав сотні мільярдів на Великому Крадівництві, але не дав ЖОДНОЇ копійчини на власні ракетні програми.
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24.09.2026 17:31 Ответить

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