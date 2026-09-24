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Зеленский на Генассамблее ООН: Более 2,1 тыс. ракет и 63 тыс. дронов применила РФ против Украины в этом году. Выдержала бы ваша страна?
С начала этого года Россия уже применила против Украины более 2100 ракет различных типов и 63 тысячи ударных дронов различных типов.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к Генеральной Ассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ.
Чем бьют россияне
Он отметил, что более 950 ракет из 2100 — это баллистические ракеты.
Из 63 тысяч ударных дронов различных типов, которыми РФ атаковала Украину в течение восьми месяцев этого года, более 7700 были реактивными "Шахедами" — "по-настоящему разрушительным и опасным оружием".
Украина выдержала
"Выдержала бы ваша страна, если бы, не дай бог, вам пришлось столкнуться с чем-то подобным? Украина выдержала", — подчеркнул Зеленский.
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По північному напрямку взагалі не готувались до відбиття атаки,на обох напрямках збудували автотраси,щоб рос.бронетехніка могла швидко підїхати до околиць столиці.
Хоча, це йому ще скаже якийсь лідер з ЄС,якому зейло вспіє добре насолить.