Зеленский на Генассамблее ООН: Более 2,1 тыс. ракет и 63 тыс. дронов применила РФ против Украины в этом году. Выдержала бы ваша страна?

С начала этого года Россия уже применила против Украины более 2100 ракет различных типов и 63 тысячи ударных дронов различных типов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к Генеральной Ассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Чем бьют россияне

Он отметил, что более 950 ракет из 2100 — это баллистические ракеты.

Из 63 тысяч ударных дронов различных типов, которыми РФ атаковала Украину в течение восьми месяцев этого года, более 7700 были реактивными "Шахедами" — "по-настоящему разрушительным и опасным оружием".

Читайте также: Сегодня ПВО сбила 60% российских ракет. В этом году были моменты, когда сбивали 0%, - Зеленский

Украина выдержала

"Выдержала бы ваша страна, если бы, не дай бог, вам пришлось столкнуться с чем-то подобным? Украина выдержала", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: США предложили три шага для деэскалации: энергетическое перемирие, зерновой коридор и трехстороннюю встречу, - Зеленский