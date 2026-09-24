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Зеленський на Генасамблеї ООН: Понад 2,1 тис. ракет і 63 тис. дронів застосувала РФ проти України цього року. Чи витримала б ваша країна?
Від початку цього року Росія вже застосувала проти України понад 2100 ракет різних типів та 63 тисячі ударних дронів різних типів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.
Чим б’ють росіяни
Він зазначив, що понад 950 ракет із 2100 - це балістика.
Із 63 тисяч ударних дронів різних типів, якими РФ атакувала Україну вісім місяців цього року, понад 7700 були реактивними "Шахедами" - "справді руйнівна та небезпечна зброя".
Україна витримала
"Чи витримала б ваша країна, якби, не дай боже, вам довелося зіткнутися з чимось подібним? Україна витримала", - наголосив Зеленський.
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По північному напрямку взагалі не готувались до відбиття атаки,на обох напрямках збудували автотраси,щоб рос.бронетехніка могла швидко підїхати до околиць столиці.
Хоча, це йому ще скаже якийсь лідер з ЄС,якому зейло вспіє добре насолить.