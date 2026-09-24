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Новини Обстріли України
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Зеленський на Генасамблеї ООН: Понад 2,1 тис. ракет і 63 тис. дронів застосувала РФ проти України цього року. Чи витримала б ваша країна?

Зеленський на Генасамблеї ООН

Від початку цього року Росія вже застосувала проти України понад 2100 ракет різних типів та 63 тисячі ударних дронів різних типів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.

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Чим б’ють росіяни

Він зазначив, що понад 950 ракет із 2100 - це балістика.

Із 63 тисяч ударних дронів різних типів, якими РФ атакувала Україну вісім місяців цього року, понад 7700 були реактивними "Шахедами" - "справді руйнівна та небезпечна зброя".

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Україна витримала

"Чи витримала б ваша країна, якби, не дай боже, вам довелося зіткнутися з чимось подібним? Україна витримала", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27134) ООН (3258) ракети (4374) дрони (8992)
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Топ коментарі
+10
Лише не сказав,хто відкрив росіянам ворота в країну,відвівши війська з півд.напрямку,розмінувавши Чонгар,вилучивши клістрони з ракетних частин,без яких ракети сліпі.
По північному напрямку взагалі не готувались до відбиття атаки,на обох напрямках збудували автотраси,щоб рос.бронетехніка могла швидко підїхати до околиць столиці.
Хоча, це йому ще скаже якийсь лідер з ЄС,якому зейло вспіє добре насолить.
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24.09.2026 17:09 Відповісти
+8
А навіщо їм витримувати, вони готувалися заздалегідь і те, чим ми знищуємо москалів дали вони. А от що ти зробив щоб і ми могли впевнено дати відповідь, а не утримувати удари по нам, а потім пишатися тим, що українці гинуть, але не дають змоги здати Україну
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24.09.2026 17:02 Відповісти
+7
Всі розвідки Світу стукали у набат, що Раша готує повномаштабну, а Боневтік в цей час крав сотні мільярдів на Великому Крадівництві, але не дав ЖОДНОЇ копійчини на власні ракетні програми.
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24.09.2026 17:31 Відповісти

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