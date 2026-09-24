Президент Сербії Вучич заявив про необхідність реформувати ООН

Організація Об’єднаних Націй та її Рада Безпеки потребують негайних реформ, щоб відповідати реаліям сучасного світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Сербії Александар Вучич заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, пише "Укрінформ".

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Вучич виступив за реформу ООН

За словами Вучича, Сербія підтримує реформування системи ООН, щоб зробити Організацію ефективнішою та краще пристосувати її до сучасних умов.

"Сербія підтримує ООН та реформу її системи, аби зробити Організацію ефективнішою та краще пристосованою до реалій сьогодення", - сказав він.

Президент Сербії також заявив про необхідність зробити Раду Безпеки ООН більш представницькою.

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Сербія пропонує збільшити представництво держав

Вучич зазначив, що Сербія підтримує збільшення участі держав, що розвиваються, зокрема африканських країн.

"Ми виступаємо за більшу репрезентативність Ради Безпеки шляхом збільшення участі держав, що розвиваються, особливо африканських. А також підтримуємо більш інклюзивне регіональне представництво та надання одного додаткового місця у східноєвропейській групі", - зазначив сербський лідер.

Він додав, що без повернення до раніше погоджених принципів діяльності ООН не очікує прогресу в досягненні Організацією конкретних результатів.