Глава МИД Венгрии заявила о позитивных сдвигах в диалоге с Киевом по вопросу национальных меньшинств
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что ожидает положительных результатов в сотрудничестве с Украиной по вопросу национальных меньшинств уже в следующем месяце.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Telex.
Орбан рассказала о переговорах с Украиной
По словам Орбан, Украине и Венгрии удалось урегулировать недоразумения в двусторонних отношениях. В частности, речь шла о споре по поводу "Карпатской восьмерки".
В ходе недели встреч в рамках Генеральной Ассамблеи ООН венгерская министр несколько раз встречалась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Она также сообщила, что ежедневно поддерживает связь с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Он курирует законопроект, который должен урегулировать права венгерского меньшинства в Закарпатье в сфере образования.
Венгрия ожидает законопроект в октябре
По словам главы МИД Венгрии, соответствующий законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады не позднее октября.
"Должен сказать, что по вопросам прав меньшинства в Закарпатье мы сейчас ежедневно поддерживаем связь с министром иностранных дел. А с заместителем премьер-министра — по телефону или в зависимости от развития событий. Чтобы не позднее октября мы увидели положительные результаты, когда на рассмотрение Рады может быть вынесен тот законопроект, который урегулирует права в сфере образования", - отметила Орбан.
Ранее Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины, требуя от Киева определенных законодательных шагов в отношении венгерского национального меньшинства.
К слову, Венгрия не исключает присоединения к Карпатской восьмерке.
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