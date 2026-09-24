Глава МЗС Угорщини заявила про позитивні зрушення у діалозі з Києвом щодо нацменшин

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що очікує на позитивні результати у співпраці з Україною щодо питання національних меншин уже наступного місяця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю Telex.

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Орбан розповіла про переговори з Україною

За словами Орбан, Україні та Угорщині вдалося врегулювати непорозуміння у двосторонніх відносинах. Зокрема, йшлося про суперечку щодо Карпатської вісімки.

Під час тижня зустрічей у межах Генеральної Асамблеї ООН угорська міністерка кілька разів зустрічалася з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Вона також повідомила, що щодня підтримує зв’язок із віцепрем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Він курує законопроєкт, який має врегулювати права угорської меншини на Закарпатті у сфері освіти.

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Угорщина очікує на законопроєкт у жовтні

За словами глави МЗС Угорщини, відповідний законопроєкт мають винести на розгляд Верховної Ради не пізніше жовтня.

"Мушу сказати, що через питання прав меншини на Закарпатті ми зараз щодня підтримуємо зв’язок із міністром закордонних справ. А з заступником прем’єр-міністра – телефоном або залежно від розвитку подій. Щоб найпізніше в жовтні ми побачили позитивні результати, коли на розгляд Ради може бути винесено той законопроєкт, який врегулює права в галузі освіти", – зазначила Орбан.

Раніше Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України, вимагаючи від Києва певних законодавчих кроків щодо угорської національної меншини.

До слова, Угорщина не виключає приєднання до Карпатської вісімки.

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