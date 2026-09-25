Если Россия извинится, мы не будем делать из этого большого дела, - Сикорский об инциденте с Ми-8 в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Россию принести извинения за нарушение ее вертолетом Ми-8 воздушного пространства страны.

Об этом Сикорский заявил после выступления в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.pl.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Комментарий по поводу инцидента с Ми-8

После выступления в ООН глава МИД Польши прокомментировал инцидент с российским вертолетом Ми-8. По его словам, такие вещи случаются между соседями.

"Как я уже говорил во время одного из предыдущих выступлений, если российская сторона скажет: "Просим прощения, пилот ошибся", мы не будем делать из этого большого дела. Но тот, кто допустил ошибку, должен признать свою вину", — сказал Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На севере Польши ищут неизвестный воздушный объект, который двигался со стороны Калининградской области: подняли авиацию

О возможном сбивании российских самолетов

Отвечая на вопрос о возможном сбивании российских самолетов, министр заявил, что соответствующие решения принимают военные.

"Если наше командование Военно-воздушных сил, оперативный командующий признают, что это было сделано умышленно и представляет угрозу имуществу или даже здоровью и жизни наших граждан, то наша Конституция четко определяет: Вооруженные силы Польши защищают родину", — подчеркнул он.

Напомним, 23 сентября 2026 года из Калининградской области в Польшу залетел российский вертолёт. Военные предположили, что Россия проверяет готовность польской противовоздушной обороны.

Читайте также: Глава МИД Польши Сикорский рассказал, как готовится к возможному нападению России