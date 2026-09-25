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Новости Нарушение воздушного пространства
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Если Россия извинится, мы не будем делать из этого большого дела, - Сикорский об инциденте с Ми-8 в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Россию принести извинения за нарушение ее вертолетом Ми-8 воздушного пространства страны.

Об этом Сикорский заявил после выступления в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.pl.

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Комментарий по поводу инцидента с Ми-8

После выступления в ООН глава МИД Польши прокомментировал инцидент с российским вертолетом Ми-8. По его словам, такие вещи случаются между соседями.

"Как я уже говорил во время одного из предыдущих выступлений, если российская сторона скажет: "Просим прощения, пилот ошибся", мы не будем делать из этого большого дела. Но тот, кто допустил ошибку, должен признать свою вину", — сказал Сикорский.

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О возможном сбивании российских самолетов

Отвечая на вопрос о возможном сбивании российских самолетов, министр заявил, что соответствующие решения принимают военные.

"Если наше командование Военно-воздушных сил, оперативный командующий признают, что это было сделано умышленно и представляет угрозу имуществу или даже здоровью и жизни наших граждан, то наша Конституция четко определяет: Вооруженные силы Польши защищают родину", — подчеркнул он.

  • Напомним, 23 сентября 2026 года из Калининградской области в Польшу залетел российский вертолёт. Военные предположили, что Россия проверяет готовность польской противовоздушной обороны.

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Автор: 

Польша (9893) россия (89720) самолет (3899) Сикорский Радослав (601) вертолёт (1172)
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Топ комментарии
+56
А якщо росія пошле вас накуй, ви всеодно закриєте іпло і сидітимите рівно, бо це не з мертвим Бандерою воювати.
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25.09.2026 00:08 Ответить
+29
Да вы и с катастрофы Ту-154 в Смоленске трагедии не делали...
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25.09.2026 00:16 Ответить
+28
а от Турччина не чекала пробачень, просто два рази попередила, а на третій раз збила:
3 жовтня 205 року російський Су-30 перетнув кордон Туреччини.
Туреччина підняла F-16.
Порушення тривало кілька хвилин.
москва пояснила це "погодними умовами".
4 жовтня 2015 року російський Су-24 також порушив кордон.
Туреччина заявила про "агресивний маневр" російського літака.
росія знову пояснила це "помилкою навігації".
24 листопада 2015 року - Су-24 перетнув кордон на швидкості близько 800 км/год. При цьому в небі Туреччини літак знаходився 17 секунд, і по ньому відпрацювали ракетою АІМ-120. Літак впав на теріторії Сирії.
Після цього як рукою зняло.
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25.09.2026 00:21 Ответить

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