Великобритания сохранит санкции против Усманова и Фридмана после решения ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не согласен с решением Европейского Союза отменить санкции в отношении российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет Цензор.НЕТ.

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Бернем заявил о сохранении британских санкций

По словам собеседников агентства, Бернем высказал эту позицию во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Британский премьер также сообщил украинскому президенту, что Великобритания не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана.

По данным источников, Бернем заявил, что союзники Украины должны и в дальнейшем сохранять санкции, чтобы оказывать давление на Россию с целью прекращения войны.

В сообщении Даунинг-стрит о встрече Бернема с Зеленским решение ЕС в отношении Усманова и Фридмана не упоминалось. В то же время в нем отмечалась необходимость продолжать усиливать давление на Россию с помощью санкций, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

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Усманов и Фридман остались под санкциями Великобритании

Критика решения ЕС стала одним из случаев разногласий между Великобританией и Европейским союзом по поводу санкций против России. Ранее эти ограничения в основном согласовывались после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Алишер Усманов и Михаил Фридман имели интересы в Великобритании. Усманов известен своими инвестициями в лондонский футбольный клуб "Арсенал", из которого он вышел в 2018 году. Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после введения против него санкций.

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Что известно о снятии санкций