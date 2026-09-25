Великобритания сохранит санкции против Усманова и Фридмана после решения ЕС
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не согласен с решением Европейского Союза отменить санкции в отношении российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет Цензор.НЕТ.
Бернем заявил о сохранении британских санкций
По словам собеседников агентства, Бернем высказал эту позицию во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.
Британский премьер также сообщил украинскому президенту, что Великобритания не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана.
По данным источников, Бернем заявил, что союзники Украины должны и в дальнейшем сохранять санкции, чтобы оказывать давление на Россию с целью прекращения войны.
В сообщении Даунинг-стрит о встрече Бернема с Зеленским решение ЕС в отношении Усманова и Фридмана не упоминалось. В то же время в нем отмечалась необходимость продолжать усиливать давление на Россию с помощью санкций, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.
Усманов и Фридман остались под санкциями Великобритании
Критика решения ЕС стала одним из случаев разногласий между Великобританией и Европейским союзом по поводу санкций против России. Ранее эти ограничения в основном согласовывались после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Алишер Усманов и Михаил Фридман имели интересы в Великобритании. Усманов известен своими инвестициями в лондонский футбольный клуб "Арсенал", из которого он вышел в 2018 году. Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после введения против него санкций.
Что известно о снятии санкций
- ЕС продлил на 36 месяцев действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, однако исключил из санкционного списка российских олигархов Усманова и Фридмана.
- Литва инициировала введение национальных санкций против российских олигархов Усманова и Фридмана после их исключения из санкционного списка ЕС.
- Латвия также введет национальные санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана после того, как уступила и сняла вето на их исключение из санкционного списка ЕС.
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